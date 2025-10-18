Ivan iz Travnika oduševio Viki, Zoricu i Bosanca, a onda se desilo nešto neočekivano (VIDEO)

Šok na samom početku emisije!

Ivan Brkić iz Travnika je ove večeri otvorio program. On se prestavio pesmom Amara Gileta "Nek to budem ja". Njemu je prva dala glas Zorica Brunclik, a za njom i Viki Miljković.

Ivan je za drugu pesmu odabrao "Polomio vetar grane" od Marinka Rokvića, a nastup je završio sa tri glasa od Viki, Zorice i Dragana Stojkovića Bosanca.

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

Usledili su komentari žirija.﻿﻿﻿﻿

- Biću surovo iskrena, ali neću biti oštra, tražim reči da budem fina, da ne povredim emocije kandidata. Mislim da ti nisi neko ko emituje bilo šta zbog čega bih ja pristisla ovaj taster, nije mi bilo to to - rekla je Jelena.

- Mleko je to, mlako, ali lepo si se obukao. Složiću se sa Jelenom - rekao je Desingerica.

- Ako se vi složite, neće biti dobro - rekla je Viki.

- To će biti pravi pakao - rekla je Jelena.

- Ljudi čujete li vi njegovu boju glasa. Ljudi dečko je odabrao pogrešne pesme, ti si odličan, ali se malo ubuckio - rekla je Viki.

- Šećerko - rekla je Jelena.

- Kakav je to muškarac ispod sto kilograma. Šalim se, dobar si, samo si pogrešne pesme odabrao - rekla je Viki.

- Ja sam prva dala glas, i uvek ću podržati osobu koja peva narodnu muziku, ali meni si ugrajao dušu, samo odmakni mikrofon - rekla je Zorica.

- Dobar si bio, biće to još bolje - rekao je Bosanac.

- Ja bih Viki Miljković za mentora - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.