Nije se proslavio: Nemanja iz Novog Sada razočarao žiri, Karleuša mu poručila da se drži SVOG ZANIMANJA (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije imao sreće!

Drugi nastup u petoj emisiji bio je nastup Nemanje Mitrovića iz Novog Sada, on se predstavio pesmom "Udari prva"

Foto: TV Pink Printscreen

Na kraju prve pesme, Nemanja nije imao ni jedan glas, a situacija se nije promenila ni posle druge pesme.

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

Usledili su komentari žirija.

- Čime se baviš ? - upitala je Jelena.

- Bavim se svim i svačim, uglavnom ugostiteljstvoM - rekao je Nemanja.

- Deluješ kao dobar momak koji je uspešan u ugostiteljstvu, jesi se uplašio - upitala je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesam, ja sam veliki tremaroš - rekao je Nemanja.

- Ti si se odsekao, ali ja verujem da bi ti pokidao da nije bilo treme - rekao je Desingerica.

- Bio si užisan, nijedan kod nisi pogodio - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga Nemanja je akalepa otpevao pesmu Harisa Džinovića, ali ni to se nije svidelo žiriju.

- Ovo nije bilo dobro - rekao je Ognjen.

- Nije bilo dobro i to je to - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.

#Komentari

#Pesma

#Pinkove zvezde

#Takmičenje

#nasup

#Žiri

