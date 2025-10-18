Nije se proslavio: Nemanja iz Novog Sada razočarao žiri, Karleuša mu poručila da se drži SVOG ZANIMANJA (VIDEO)

Nije imao sreće!
Drugi nastup u petoj emisiji bio je nastup Nemanje Mitrovića iz Novog Sada, on se predstavio pesmom "Udari prva"
Na kraju prve pesme, Nemanja nije imao ni jedan glas, a situacija se nije promenila ni posle druge pesme.
Njegov nastup možete pogledati u nastavku.
Usledili su komentari žirija.
- Čime se baviš ? - upitala je Jelena.
- Bavim se svim i svačim, uglavnom ugostiteljstvoM - rekao je Nemanja.
- Deluješ kao dobar momak koji je uspešan u ugostiteljstvu, jesi se uplašio - upitala je Jelena.
- Jesam, ja sam veliki tremaroš - rekao je Nemanja.
- Ti si se odsekao, ali ja verujem da bi ti pokidao da nije bilo treme - rekao je Desingerica.
- Bio si užisan, nijedan kod nisi pogodio - rekla je Jelena.
Nakon toga Nemanja je akalepa otpevao pesmu Harisa Džinovića, ali ni to se nije svidelo žiriju.
- Ovo nije bilo dobro - rekao je Ognjen.
- Nije bilo dobro i to je to - rekla je Viki.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: N.B.