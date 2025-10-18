SPOJILA NESPOJIVO: Viktorija iz Orašja ostala bez glasova od žirija, Ognjen napravio presedan, Karleuša i Bosanac aplaudirali (VIDEO)

Nisu se nadali ovome!

Usledio je nastup sedamnestogodišnje devojke iz Orašja, Viktorije Mišković. Mlada pevačica se predstavila pesmom "Ti samo budu dovoljno daleko", Generacije 5, ali posle izvođenja nije dobila nijedan glas.

Druga pesma koju je Viktorija otpevala bila je "Srce je moje violina" od Lepe Lukić, ali i nakon tog izvođenja nije bilo glasova.

Usledili su komentari žirija. ﻿﻿﻿

- To je amatersko pevanje, bilo je mlako i neubedljivo, ali moram da kažem da se vidi tvoja muzikalnost, ali priznajem da si specifična - rekla je Jelena.

- Uvek se pitama kada se spoji tako nešto, da pevaš Generaciju 5 pa Lepu Lukiću - upitala je Zorica.

- Ja volim sve da slušam i sve da sviram, volim muziku - rekla je Zorica.

- Meni je super da pevaju više žanrova - rekao je Ognjen.

- Ne može to nikako, oni moraju da pevaju ono što im odgovara, jedna spora i brža pesma - rekla je Viki.

- Meni je sve ovo tanko, mleko u prahu, treba da se šuri - dodao je Bosanac.

- Ja bih dao njoj da prođe da se sabere, ima tu tačnosti. U Genereaciji 5 si pustila glas, a Lepa Lukić je bila solidna. Veoma si interesantna kao pojava, a i lepo si pevala, i bez i sa trilerima - rekao je Bosanac.

- Ja mislim da ova devojka ima nešto, ima glas, a i taj vizuelni momenat, zato ti mi dajemo šansu - rekao je Ognjen.

- Bravo Viktorija - rekla je Jelena.

- Moram da kažem da ja svakome volim da dam šansu, ali smatram da Viktoriji hvali još par godina iskustva - rekla je Viki.

- Daj bre Viki, rečeno je sve, ne glumi mamu - dodao je Bosanac.

- Smatram da Bosanac nije iskren, izigravaš ovde i tatu i deku. Bosanac nije bio po mom mišljenu iskren - rekla je Viki.

- Ja sam hteo da je uzmem, ona poznaje i zabavnu i narodnu muziku - dodao je Bosanac.

- Mene zanima što Bosanac nije dao glas - upitao je Desingerica.

- Zato što je moj uticaj na žiri jako veliki, a Ognjen razumem muziku pa je to uradio - rekao je Bosanac.

