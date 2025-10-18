AKTUELNO

Domaći

Slađan podelio žiri: Nakon što je zapevao a kapela, Zorica, Viki i Desingerica se udružili (VIDEO)

Imao sreće!

Naredni koji je izašao na scenu Pinkovih zvezda bio je Slađan Demirović iz Prokuplja, a on se prestavio pesmom Saše Matića "Kad ljubav zakasni", ali na kraju prve pesme nije imao glasove.

Druga pesma koju je pevao Slađan bila je pesma "Gde ste sada drugovi", Šabana Šaulića

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija.

- Ovo nije za nijedan glas - rekao je Desingerica.

- Slađane ovo je smuti pa prospi, iskreno ti možeš da radiš ovaj posao, da budeš radni pevač, ali zvezda ne možeš da budeš - rekla je Jelena.

- Meni je ovo prvi put da probam u nekom takmičenju, a smatram da mogu da budem zvezda, verujem u sebe - rekao je Slađan.

- Moraš to emituješ, da se vidi. Nema ono što je potrebno da mi vidimo to nešto, moraš da imaš sve da bi bio zvezda. Mi imamo Despića koji nije pevač, ali ima nešto - rekla je Jelena.

- Ja sam sve što ti treba, ja sam multi praktik, mogu sve da vam objasnim - rekao je Desingerica.

- Mislim da zvezdana prašina je samo prava pesma, jer pesma nepogrešivo nađe put do publike. U vreme kada sam se ja takmičila, nije bilo medija, niti je bilo načina da me vide, imali su šanse da me čuju samo, htela sam da glasam i ja za njega, ali sam htela da vidim da li i ja imamo autoritet na produkciju - rekla je Zorica.

- Ovaj kandidat zaslužuje još jednu šansu. On je došao i video da je pogrešio, nije dao svoj maksimum, nisi imao želju - rekla je Viki.

- Opet kažem ja sam ovde prvi put - rekao je Slađan.

- Vidi se, ja bih ti dala drugu šansu, ali šta bi promenio kada bi dobio drugu šansu, zapevaj nešto bez matrice - upitala je Viki.

Nakon toga je Slađan zapevao a kapela pesmu od Šabana i dobio aplauz od Viki, Desingerice i Zorice, nakon čega mu je Viki dala glas, ali se to nije uvažilo.

- Tamo gde si trebao da se pokažeš, pokazao si. Ne podržavam to da neko naknadno glasa, smatram da to nije u redu - rekao je Bosanac.

- Ja bih lično dao suštinski ne, meni se ne sviđa izbor pesama, i to mi je bilo radno, ali od poslednje pesme koju je otpevao ja mogu da poludim, a da ne bude zbog Zorice nešto, daću mu da - rekao je Ognjen.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.

