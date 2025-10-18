AKTUELNO

Domaći

Izbor pesama ih je iznenadio: Šesnaestogodišnji Mihailo oduševio Viki i Zoricu, žiri mu predvideo sjajnu budućnost, a evo ko će mu biti mentor (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ostavio ih bez teksta!

Naredni koji je izašao na binu Pinkovih zvezda bio je Mihajlo Gavrilović iz Beograda koji ima svega 16 godina, a predstavio se pesmom "Snjegovi hladni dolaze" legendarnog pevača Halida Bešlića, ali nakon prve pesme nije imao glasove.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga zapevao je pesmu "Kralj meraka" od Saše Matića, te je dobio glasove od Zorice Brunclik i Viki Miljković.

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

Usledili su komentari žirija.

- Ti još uvek mutiraš, imaš samo 16 godina. Mihajlo, imaš godina koliko i moja ćerka Nika, nisam ti dala glas jer mutiraš, ali tvoje vreme tek dolazi kada ti mutira glas - rekla je Jelena.

- Dešavalo se da tokom takmičenja, neki pevač postane zet mentoru - rekao je Bosanac pa je dodao:

- Momče, dobar si, ali ništa, muzikalan jesi mada sada će Zorica i Viki onako "Dobar ti pevaš srce" - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bosanac, nemoj da se sprdaš tako na naš račun, niti da govoriš kako ja govorim, pa šta smo Viki i ja ovde - upitala je Zorica.

- Vi niste pevačice, vi ste vokalne solistkinje, ali za momka, biće to kako treba samo da porasteš - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je vokalno to okej, ali mi se krećeš kao lik koji ima 60 godina. Mi imamo pevače koji su mladi i pevaju sve, iskreno nemaš mi taj iks faktor, štreberski mi je sve to - rekao je Desingerica.

- Kako da ne bude štreber sa 16 godina - rekla je Viki.

- Ja sam kulturan ovako, a na sceni mora da ima energija - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovde godine nisu opravdanje, ono što je privatno je privantno, a na sceni moramo biti druga ličnost, sa energijom - rekla je Jelena.

- To je sve iz kuće, ali polako - rekao je Despić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mlad si, iskreno smatram da nisi naučen za scenu, ima mnogo da se radi, ali za tako talentovanog momka ima vremena, i treba da mu se da šansu - rekla je Viki.

- Ja bih ti rekla sve što je Viki rekla - rekla je Zorica nakon čega je Mihajlo izabrao mentorku:

- Ja biram Viki Miljković - rekao je Mihajlo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.

#Komentari

#Pesma

#Pinkove zvezde

#Takmičenje

#nasup

#Žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

'SMATRAM DA SU SPREMNI NA SVE DA JE ODVOJE OD BOJANE!' Ivan Marinković šokirao sve ukućane svojom izjavom, branio ljubav Anđele i Pavlovićeve, pa otkr

Domaći

'POTRUDIĆU SE DA GA SKLONIM OD PORODICE KULIĆ!' Ivan Marinković otkrio da planira da NADOKNADI propušteno vreme sa Željkom, a onda sve šokirao izjavom

Zadruga

Oduševiće se: Uroš i Džordi rešili da iznenade Anđelu i Gastoza, na ovaj način će obeležiti mesečnicu njihove ljubavi! (VIDEO)

Košarka

ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!

Domaći

Ćuba saznao rezultate DNK testa! Milan Milošević mu saopštio da je vreme da UPOZNA BIOLOŠKOG OCA, evo kako je reagovao (VIDEO)

Zadruga

POKAZALA UMEĆE! Miljana uzela mikrofon pa zapevala na sav glas! DIGLA SVE NA NOGE! (VIDEO)