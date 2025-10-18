Izbor pesama ih je iznenadio: Šesnaestogodišnji Mihailo oduševio Viki i Zoricu, žiri mu predvideo sjajnu budućnost, a evo ko će mu biti mentor (VIDEO)

Ostavio ih bez teksta!

Naredni koji je izašao na binu Pinkovih zvezda bio je Mihajlo Gavrilović iz Beograda koji ima svega 16 godina, a predstavio se pesmom "Snjegovi hladni dolaze" legendarnog pevača Halida Bešlića, ali nakon prve pesme nije imao glasove.

Nakon toga zapevao je pesmu "Kralj meraka" od Saše Matića, te je dobio glasove od Zorice Brunclik i Viki Miljković.

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

Usledili su komentari žirija.

- Ti još uvek mutiraš, imaš samo 16 godina. Mihajlo, imaš godina koliko i moja ćerka Nika, nisam ti dala glas jer mutiraš, ali tvoje vreme tek dolazi kada ti mutira glas - rekla je Jelena.

- Dešavalo se da tokom takmičenja, neki pevač postane zet mentoru - rekao je Bosanac pa je dodao:

- Momče, dobar si, ali ništa, muzikalan jesi mada sada će Zorica i Viki onako "Dobar ti pevaš srce" - rekao je Bosanac.

- Bosanac, nemoj da se sprdaš tako na naš račun, niti da govoriš kako ja govorim, pa šta smo Viki i ja ovde - upitala je Zorica.

- Vi niste pevačice, vi ste vokalne solistkinje, ali za momka, biće to kako treba samo da porasteš - rekao je Bosanac.

- Meni je vokalno to okej, ali mi se krećeš kao lik koji ima 60 godina. Mi imamo pevače koji su mladi i pevaju sve, iskreno nemaš mi taj iks faktor, štreberski mi je sve to - rekao je Desingerica.

- Kako da ne bude štreber sa 16 godina - rekla je Viki.

- Ja sam kulturan ovako, a na sceni mora da ima energija - rekao je Desingerica.

- Ovde godine nisu opravdanje, ono što je privatno je privantno, a na sceni moramo biti druga ličnost, sa energijom - rekla je Jelena.

- To je sve iz kuće, ali polako - rekao je Despić.

- Mlad si, iskreno smatram da nisi naučen za scenu, ima mnogo da se radi, ali za tako talentovanog momka ima vremena, i treba da mu se da šansu - rekla je Viki.

- Ja bih ti rekla sve što je Viki rekla - rekla je Zorica nakon čega je Mihajlo izabrao mentorku:

- Ja biram Viki Miljković - rekao je Mihajlo.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.