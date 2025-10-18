AKTUELNO

Moraš da zavodiš publiku: Nikola iz Niša dobio mentora, Desingerica ne zna šta ga je snašlo (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Morao bolje!

Naredni nastup bio je od Nišlije, Nikole Jankovića. On se predstavio pesmom Džeja Ramadanovskog "Živote ženo bez morala", a glas mu je dala Jelena Kaleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga zapevao je pesmu "Stari lav", od Željka Samardžića, a takmičar je ostao na jednom glasu.

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

Usledili su komentari žrija.

- Moram da kažem da nešto ovde ne funkcioniše kada smo Viki i ja ustale i gledamo se - rekla je Jelena.

- Neće na dobro da izađe - rekla je Viki.

- Mora nešto da se reši, jer sam se ja okrenula ka Bosancu nego ka tebi. Bio mi je Bosanac interesantniji, vidi kakav si frajer, momak, divna boja glasa, trebao bi da nas oduvaš. Da si pogledao Viki jednom kako treba dala bi ti glas- rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljudi moraju da gledaju od Desingerice kako se krade šou. Kandidati se ne bore za sebe, čemu to, moraš da se pokažeš - rekla je Viki.

- Mora to drugačije, obećavam da ću da pokažem bolje - rekao je Nikola.

- Moramo da te rešimo - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je mene iznapucavao u glavu - rekao je Desingerica.

- Ja samo morala da se pozavabim Bosancem, volim da mu mazum brkove - rekla je Jelena.

- Ček odakle je ona beše, koje selo, Ćelebići - upitla je Viki.

- A sada je iz Like, deda joj je iz Like - rekao je Bosanac.

- Ja se pitam šta ja radim ovde, kao da sam se stvorio ovde sam - rekao je Desingreica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa sine, dobio si mentora, ja ću sačekati da tako naglo napreduješ pa ću glasati za tebe - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.

