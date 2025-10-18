DRAMA U PINKOVIM ZVEZDAMA! Karleuša se srušila nasred scene, ceo studio skočio na noge! (VIDEO)

Petar Cvetković iz Malošišta kraj Niša, naredni je takmičar koji se predstavio žiriju. Prva pesma koju je zapevao bila je pesma Željka Bebeka "Oprosti mi što te volim".

Druga pesama koju je Petar zapevao bila je pesma Marinka Rokvića "I kad me svi zaborave", a Jelena Karleuša je ustala da igra oko Dragana Stojkovića Bosanca, te je u jednom momeentu krenula da sedne kraj njega na stolicu ali je pala, a glas Petru je dala Zorica Brunclik.

Nakon izvođenja pesme, Žiri se okupio oko Jelene da joj pomognu da ustane.

- Ovo se zove fraktura kuka, što sam te zavodila Bosanac, zavodila sam te - rekla je Jelena.

- Kako da te uhvatim kada si skliznula kao metak - rekao je Bosanac.

- Ja sam mislio da se pao reflektor koliko se čulo - rekao je Despić.

- Desio se zamljotres - rekla je Viki.

- Druga pesma mi je okej, a prvu pesmu treba da pevaš kao da imas promukao glas, bilo je pristojno - rekao je Desingerica.

- Za mene dosta neubedljivo, vidi se da imaš iskustva, ali repertoar ti je bio polunebedljiv, prošlo je i to je to, morate da ostavite utisak - rekla je Viki.

- Vidiš da je Jelenu srušio sa nogu - dodao je Despić.

- Ovo je bio poklon tebe, svi će reći da si oborio Karleušu sa nogu. Meni je bilo lepo, ja sam ustala zbog tebe da igram, meni je bilo okej - rekla je Jelena.

- Ti si jedini kada si pevao, svi su zanemeli. Lepo si ti pevao do momenta dok sam te slušao - rekao je Bosanac.

- On je profesionalac, nastavio je da peva - rekla je Jelena.

- Petre, ja sam htela da ti dam podršku, ali svi su trčali oko Jelene. Druga pesma si ti - rekla je Zorica.

