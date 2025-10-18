KAKO TE, BRE, NIJE SRAMOTA?! Bosanac zbog Prijovićke urlao na Desingericu, on ga doveo do LUDILA: Ja sam ti TATA, JA TE RODIO! (VIDEO)

Deseta po redu kandidatkinja u večerašnjem izdanju "Pinkovih zvezda" bila je sedamnaestogodišnja Anđela Gvozdenović iz Sremske Mitrovice.

Anđela se žiriju predstavila interpretacijom pesme "Javi se, oteraj tugu" Šemse Suljaković, a potom i "Poludelo srce" Zlate Petrović. Dobila je jedan glas od Zorice Brunclik.

Prva je svoj sud dala Jelena Karleuša.

- Ono što ja mislim, draga devojčice... Ti si godište mojih ćerki, ali ne treba biti sentimentalan prema godinama. Smatram da za sada nisi za ovaj posao, ali da si lepa, slatka, da si kulturna na sceni... Ali, ove pesme su mi bile onako. Pevanje je neuverljivo. Ne znam da li ovo može da se nauči, da se popravi.

- Mi treba da nađemo nekog da pršti! Molim te, Zorice, ja tebe smatram preelokventnom - dobacio je Desingerica.

- Složio bih se sa Jelenom,. ona je to tako fino iznela, jasno i glasno, nemam ništa da dodam - rekao je Bosanac, a potom je progovorila Viki:

- Ja uvek imam šta da dodam i izložim. Lutko, ti si dobra. Prva pesma je bila sasvim korektna, druga malo više u falšu. Šta je tvoj problem, na osnovu ovoga što sam do sada čula - izdržavani tonovi, krajevi. Tvoj vibrato na svim krajevima je vrlo nestabilan. Kada je mlada ima šanse da se razvije, nema ona preteranog iskustva. Tvoja impostacija glasa još uvek nije formirana... - objašnjavala je Viki.

Jelena i Desingerica su potom propitivali kandidatkinju o njenim ambicijama, te ih je zanimalo da li joj je želja da bude radna pevačica ili zvezda. Usledila je polemika oko toga da li s muzikom koju preferira u današnje vreme može da bude zvezda, a potom je Viki navela primer Aleksandre Prijović.

- Daj, nećeš valjda biti standard ti! Daj, bre, Desingerice, brkaš Mikelanđela i naivnu umetnost! Zovite hitnu pomoć - pobunio se Bosanac dok je Desingerica govorio, a potom je dodao:

- Aleksandra Prijović kad hoće da se dokaže peva sevdalinku ili Zoricu Brunclik, a ne peva tebe. Pusti me tih fazona, neće biti zvezda kao što si ti. Ti se nisi još ni rodio da bi bio zvezda! Kako te nije sramota, bre?! - vikao je Bosanac, dok je Desingerica nastavio da ga provocira.

- Ja te rodio, Bosanac! - u svom stilu poručio je Despić.

Autor: D .T.