RUSVAJ U ŠIMANOVCIMA! Karleuša u neočekivanom izdanju zapalila studio, a Bosanac nazdravljao sa kolegama: Žiri se okupio na snimanju nove epizode najgledanijeg takmičenja (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Jedno od najgledanijih i najvoljenijih muzičkih takmičenja na Balkanu – "Pinkove zvezde" – vratilo se na velika vrata.

Danas je u Pinkovom studiju u Šimanovcima održano još jedno snimanje najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Vrhunski žiri oduševio je publiku svojim stajlinzima, Viki Miljković, Zorica Brunclik, Jelena Karleuša, Desingerica i Dragan Stojković Bosanac pojavili su se u punom sastavu pred voditeljima i publikom u studiju.

Foto: Pink.rs

Među prvima se danas na snimanju u Šimanovcima pojavila voditeljka Bojana Lazić, koja je zasijala u zlatnoj haljini punoj kristala i šlokica, pa je svojim izgledom privukla ogromnu pažnju.

Foto: Pink.rs

Izgled Jelene Karleuše takođe je privukao veliku pažnju jer je za ovo snimanje pevačica u potpunosti promenuil imidž. Jelena se danas pojavila u pink lateks haljini koja je istakla njene oblina, a prepoznatljiva plava kosa za današnje snimanje takođe je bila u boji haljine.

Foto: Pink.rs

Bosanac je iz auta je izašao sa punim kesama. On je poneo rakiju i slatkiše pa ponudio i okupljene novinare, ali i svoje kolege u studiju. On je nosio pune kese iz kojih je pored rakije vadio čokoladu i keks i nijednom nije skinuo osmeh s lica.

Autor: M. V.

