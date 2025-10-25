NA STARTU ŽESTOKO: Elsan Pilica oduševio žiri pesmom Sinana Sakića, Desingerica prvi dao glas, a Jelena ostala u šoku njegovim izborom mentora (VIDEO)

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Prvi koji je nastupao ove večeri bio je Elsan Pilica 29 godina iz Bistrice. On se predstavio pesmom Sinana Sakića "To si ti" i nakon prve rečenice dobio glas Dragomira Despića Desingerice. Usledili su glasovi Viki Miljković i Dragana Stojkovića Bosanaca.

Druga pesma koju je pevao bila je pesma Enesa Begovića "Ne daju mi da te volim", a Elsan je osvojio svih pet glasova stručnog žirija jer su tokom izvođenja druge pesme njemu glasove dali i Zorica Brunclik i Jelena Karleuša.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari stručnog žirija:

- Ja sam ovde jedan od najvećih profesionalaca, ja sam to na prve taktove video, moje kolege ovde vide kada neko stručan da glas, oni daju opet. Ovo šuri - rekao je Desingerica.

- To je taj glas, feonmenalan si. Volim kada neko ovako dobro peva, bravo - rekla je Viki.

- Ja sam uživala, nisam se ni setila da treba da dam glas, ovo je bilo za dušu. Moram da ti skrenem pažnju na vokal A. Imaš retku boju, svaka ti čast - rekla je Zorica.

- Tebi samo taj vokal nedostaje da bi bio savršen, moram to da ti kažem. Ja sam to nazivala džibersko i seljačko pevanje, ali samo to da zameniš, to će biti dobro. Imaš boju od milion dolara, rasan si pevač, a molim te to A promeni da budeš u top tri pevača na našim prostirima. Tebi treba pesma da napraviš uspeh, lepo nam je da te gledamo i slušamo - rekla je Jelena.

- Dobar si Pilice, ima jedan mali procenat toga, a ti si pokazao danas stilsku doteranost prve pesme od Sinana, ali si u drugoj pokazao da sve vokale pevaš sjajno, ali počeo si da brkaš dikciju, nije dete, nego djete. Vodi računa ako izabereš Viki da te ne odvede u Niš - rekao je Bosanac.

- Ja ću kod Violete Miljković - rekao je Pilica.

- Čestitam Viki, ona ima bogami dobre kandidate - rekao je Desingerica.

- Ja sam napravila prave zvezde, evo na primer Tea Tairović, ja sam joj jedina davala glasove - rekla je Jelena,.

- Pa Tei Tairović ti nisi bila mentor, a svi smo joj davali glasove - rekla je Viki.

- Ne smeš ovakve greške na startu - dodala je Jelena.

Autor: N.B.