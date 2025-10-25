AKTUELNO

Ni produkcija mu nije pomogla: Marko iz Bujanovca podbacio, žiri ubeđen da je pogrešio u jednoj stvari (VIDEO)

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Drugi koji se predstavio žiriju ove večeri bio je Marko Jovanović koji ima 24 godine i dolazi iz Bujanovca. On se predstavio pesmom Ace Pejovića "Ne pitaj". Nakon izvođenja prve pesme, Marko nije dobio nijedan glas.

Nakon toga on je zapevao pesmu Džeja "Niz reku života", međutim i nakon tog izvođenja, Marko nije dobio glasove.

Njegov nastup pogledajte u nastavku. 

Usledili su komentari žirija. 

- Za prvu pesmu bih ti dala glas, a druga pesma je totalni promašaj. Jako si muzikalan, izgledaš tako kako izgledaš - rekla je Jelena.

- A kako to izgleda - upitao je Desingerica.

- Pa izgleda tako kako izgleda, to šta ja mislim - dodala je Jelena.

- Koji si ti đavo, bolje da je završila - rekao je Desingerica.

- Dugo je ja znam, znam šta misli - rekla je VIki.

- Bila sam fina - dodala je Jelena.

- Ja bih uozbiljio obraćanje kandidatima, sine ne valja ti vibrato, trileri su ti prenaglašeni. Muzika je pedanterija, što bolje izvedeš ukras, tliere, to bolje izgleda - rekao je Desingerica.

- Marko, ti si toliko ozbiljan, izabrao si dve pesme kao klubska varijanta, pa sada hoćeš da skupiš goste, da ne bude tišine. Moraš da povedeš računa - rekla je Zorica.

- Ostaću pri ne, imaš lepu boju glasa, ali treba ti priprema bolja i bolje pesme. Imaš dobru foru iskreno, razlikuješ se od drugih - rekao je Ognjen.

