U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Jovana Seležan iz Novog Sada je naredna takmičarka koja se predstavila u večerašnjoj emisiji. Prva pesma koju je Jovana pevala bila je "Pazi kome zavidiš" od Lepe Brene. Prva koja je dala glas bila je Jelena Karleuša.

Nakon toga, Jovana je zapevala pesmu Jelene Karleuše "Upravo ostavljena", a tokom tog izvođenja je dobila glas Viki Miljković.

Usledili su komentari žirija.

- Kakva emocija, kakav kardio - rekao je Desingerica.

- Ima žišku, pevanje je kao Maksim po diviziji, ali energija, ti si top riba, kao Kim Kardašijan, se*si si, energična. Ti si došla ovde da nađeš mentora koji će ispraviti neke stvari, a ti možeš sve. Imaš veliku želju za ovim, ribetina si bre, prava Venera - rekla je Jelena.

- Nacrtaćemo pevanje - dodao je Desingerica.

- Ne slažem se da može da se nacrta pevanje - rekla je Viki.

- Ma daj evo Desingerica ne peva na plejbek - rekla je Jelena.

- Si luda ti - upitao je Desingerica.

- Pevaš na plejblek - upitala je Jelena.

- Naravno da da, ali pevam i ja. Mora USB da radi, drugačije nije moguće - rekao je Desingerica.

- Pa to traje godinu dana - dodala je Jelena.

- Ko bre, Rasta, Relja, ja ? Pa svi pevamo - dodao je Desingerica.

- Umetnici koštaju, veliki pevači koštaju i nemaju para. Evo jedna Zorica vodi ceo bend, plaća sve ali njena pesma košta 15hiljada evra, a tvoj nastup košta pet hiljada evra - rekla je Jelena.

- LJudi daj da pravimo humanitrano veče za Jelenu ona nema para - rekao je Desingerica.

- Pa nemam, ja sve ulažem, ali dobro sam se bila udala - dodala je Jelena.

- Zato živiš na Dedinju, ja sam najviše švorc - rekao je Desingerica.

- Ljudi bre znate li koliko košta da se ne ponovi nijedna krpa, on dođe Najk patikama i šorcu, a meni ovo košta dvadeset hiljada evra - rekla je Jelena.

- Ovo što je na meni, znači da sam gas, a ti si ono šminkica - rekao je Desingerica.

- Ja sve što zaradim dajem na autfit - rekla je Jelena.

- I opet si gola - nasmejao je Desingerica sve.

- Jelena je samo davala - dobacio je Ognjen.

- Ljudi mi imamo pevačice koje šure kako pevaju, ali nikoga ne zanimaju - dodao je Desingerica.

- Da se vratimo ja Jovanu, ona je super. Mora da se vežba pevanje, a smatram da će Jelena tebi biti super mentor, naravno i ja sam tu. Svako bi tebe poželeo, ali smatram da imaš dovoljno kvaliteta da se neke stvari porade, ali energija je super - rekla je Viki.

- Verujem Jeleni da ti možeš mnogo, a to mnogo ću videti u nekom narednom krugu. Sada moram da kažem jednu rečenicu ŽIke Jakšića: Svi pevaju, a kada Zorica i Kemiš ustanu to je umetnost - rekla je Zorica.

- Ja osećam da mi možemo da opustimo Zoricu - rekla je Jelena.

- Ja sam rekla kod Ognjena da bi Kemiš otresao Jelenu kao trešnju - rekla je Zorica.

- Kemiš ti si trešnjotresac - rekao je Bosanac.

- Meni su svi to poslali Zorice i ja moram da vam kažem - rekla je Jelena kada ju je Despić prekinuo:

- Da sam ja za - dodao je on.

- Ja moram da kažem hvala, i ja imam prelepo mišljenje o Zorici i Kemišu i ja prihvatam, ja sam slobodna žena i samo mi recite kada. Ja ću sav svoj akcenat i trud baciti na Zoricu jer mi se Zorica više sviđa - rekla je Jelena.

-I ja prihvatam, važno je da ti se neko od nas dvoje - dodala je Zorica.

- Viki ja čekam da i ti i Taška date ponudu - rekla je Jelena.

- Ja biram Jelenu za mentora - rekla je takmičarka.

