JA ĆU AKCENAT BACITI NA ... Jelena otkrila da li prihvata da je Kemiš otrese kao trešnju, Zorica dala BLAGOSLOV (VIDEO)

Šok u emisiji!

Tokom komentarisanja nastupa Jovane Seležan iz Novog Sada, Zorica Brunclik je podestila sve u studiju da je tokom gostovanja nje i Kemiša kod Ognjena Amidžića u Amidžiju rekla da bi Kemiš otresao Jelenu Karleušu kao trešnju.

- Ja sam rekla kod Ognjena da bi Kemiš otresao Jelenu kao trešnju - rekla je Zorica.

- Kemiš ti si trešnjotresac - rekao je Bosanac.

- Meni su svi to poslali Zorice i ja moram da vam kažem - rekla je Jelena kada ju je Despić prekinuo:

- Da sam ja za - dodao je on.

- Ja moram da kažem hvala, i ja imam prelepo mišljenje o Zorici i Kemišu i ja prihvatam, ja sam slobodna žena i samo mi recite kada. Ja ću sav svoj akcenat i trud baciti na Zoricu jer mi se Zorica više sviđa - rekla je Jelena.

-I ja prihvatam, važno je da ti se neko od nas dvoje - dodala je Zorica.

Autor: N.B.