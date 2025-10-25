AKTUELNO

JEDNA STVAR MU FALI: Nikola dobio pohvale za vokal, ali glasovi izostali, Viki i Zorica mu dale savet zlata vredan

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Naredni kandidat bio je Nikola Kuštrimović koji dolazi iz Prokuplja. Prva pesma kojom se on predstravio bila je pesma Bekija Bekića "Čubura"

Nakon toga on je zapevao pesmu Marinka Rokvića "Tri u jednoj". NIkola nije osvojio nijedan glas od žrija.

Njegov nastup pogledajte u nastavku. 

Usledili su komentari žirija. ﻿﻿﻿

- Ovo nije bilo za bez glasova, ali kao da si izašao na priredbu - rekao je Desingerica.

- Posle Zasigurne trojke, ide pesma "Tri u jednoj" - rekao je Ognjen,.

- Ja sam svoju trojku našla - dodala je Karleuša,

- Momče ti sve pesme pevaš isto, bio si intovativno tačan, ali tebi pesma služui samo da bi prošao kroz nju - dodao je Bosanac,.

- Pevački si uradio sve kako treba, ali energije bez, tako ti malo fali da bi bilo dobro - rekla je Jelena.

- Pusti da vokal izađe iz tebe, da nam pokažeš to sve - rekla je Viki.

- Ti pevaš iz grla, a to ne može, moraš da rešiš to - dodala je Zorica,

