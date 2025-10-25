Očitala mu lekciju: Nikola iz Kraljeva promašio drugu pesmu, ali mu je ona dala glas, Bosanac mu poručio da je uz njega

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Usledio je nastup Nikole Stefanovića 33 godine iz Kraljeva. On se predstavio pesmom "Upali svetlo". Prvi glas mu je dala Jelena Karleuša.

On se nakon toga predstavio pesmom "Četri strane sveta", ali nije dobio više glasova.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

- Zašto ova pesma - upitala je Jelena.

- Iskreno, nisam stigao da se spremim, radio sam mnogo, i onda sam uzeo tu pesmu jer sam radio kaver za njju - rekao je Nikola.

- Ovo nisi smeo da mi kažeš. Ti si lep, sjajno obučen, izgledaš top, ali za uspeh u ovom poslu, moraš da koristiš mozak - dodala je Jelena.

- On peva, pa ne možeš da ne znaš pesme, ovo nisi smeo da dozvoliš - rekao je Desingerica.

- On je uzeo ovu pesmu jer je radio kaver za nju - dodala je Viki.

- Ja nisam sklonila glas jer on zna da peva, treba neko da ga usmeri - rekla je Jelena.

- Ti si odličan, imas dobar glas, i fino pevaš. Ja nisam glasao jer bi ti mene izabrao, mi imamo zajedničkog druga, a Jelena će ti objasniti sve, ja ne nameštam kao Viki - dodao je Bosanac.

- Ja sam dobar mentor, a tebe to nervira - rekla je Viki.

- Jelena ti je mentor i pomoći ću joj ja - rekao je Bosanac.

Autor: N.B.