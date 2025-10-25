AKTUELNO

ZBOG NJEGA JE NASTAO HAOS: Stefan (15) oduševio Karleušu, Viki i Zorica zaratile kao nikada (VIDEO)

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Naredni takmičar koji je izašao na scenu bio je Stefan Ilić 15 godina iz Beograda, poznat je po takmičernju u Pinkovim zvezdicama. On se predstavio pesmom Tošeta Proeskog "Čija si".

Stefan je nakon toga otpevao pesmu "Taksi" od Ace Pejovića, a glas mu je dala Jelena Karleuša.

Njegov nastup pogledajte u nastavku. 

Usledili su komentari žirija. 

- Dobio si mentorku, Jelena ti je dala glas - rekao je Ognjen.

- A da vidite kako gleda Dragomira - dodala je Viki.

- Meni je žao da ga ja leram sa patikom, sladak je. Iskreno lepo je to bilo, zanimljivo, međutim nije druga pesma za tebe, ali ovo mi je ekstra - rekao je Dragomir.

- Treba da mu puste Desingiricinu pesmu da peva to - rekla je Viki.

- Prva pesma je tvoja prava, a druga pesma, pa nisi se snašao u njoj. - rekao je Bosanac.

- Prvo je nefer da dečaci od 15 godina i koji prirodno mutiraju, a mi smo nefer da ne damo glas za nekog ko mutira. Prva pesma bio si jako korektan, a kolege ovde samo ja glasm, koja je to fora? - rekla je Jelena.

- On je proizvod sa falinkom - rekao je Bosanac.

- To nije falinka, to je takmičernje - rekla je Bojana.

- Viki zašto ti nisi glasala - upitao je Bosanac.

- Smatram da si uzeo preozbiljan repertoar. Smatram da bi se on snašao u ovome što radi Desingerica. - rekla je VIki.

- Sva deca mogu kod mene - rekla je Jelena.

- Njemu treba još koja godina da se sazri - rekla je Viki.

- Možda treba da otpeva Vikicine pesme - rekao je Bosanac.

- Ovo što je Viki rekla je klasična foliraža, devojčica je pevala moju pesmu, devojčica od 12 godina, a Viki je tada dala glas - rekla je Zorica.

- Viki ti si ovde najveći folirant - rekla je Jelena.

- Najveći folirant mi kaže - dodala je Viki.

