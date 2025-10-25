AKTUELNO

ZAPALILA SCENU: Sofija iz Sombora digla žiri na noge, Desingerica u šoku zbog takmičarke i njene energije, a ona odabrala NJU za mentora (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Sofija Gajdobranski iz Sombora je naredna takmičarka koja se predstavila žiriju. Ona je zapevala pesmu "Jedanaest" od Marije Šerifović.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga ona je zapevala pesmu "Baja Papaja", a Jelena Karleuša je sve vreme igrala sa njom, a ona joj je i dala glas, a sa njom i Viki Miljković i Desingerica.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija. 

- Ja nisam mogao, Jelena je navaljivala da skreće pažnju na sebe. Devojko dobro ti to radiš, vrlo si simpatična, ali ja više volim muziku sa trilerima - rekao je Desingerica.

- Svaka mu je kao Njegoševa. Energična je devojka, puna života, ali ja bih radije nešto drugo da ti pokažem - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je baš slatka, specifična, čudnovata i zanimljiva. Najjače mi je što je baš brda samouverena, boli te uvo za sve. Bomba si - rekao je Despić.

- Jako si simpatična, dopada mi se tvoja energija, izgled, fenomenalna si, tebe će svi zapamtiti - rekla je Viki.

- Ja želim da me neko digne, da me oraspoloži. Ti si zabavila ljude ispred TVa, nama treba enertgija, zabava. Niko neće više da se smara, hoće zabavu, to je top - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je ova publika dala takvu podršku, takav vetar u leđa, ali moje srce kaže Jelena - rekla je takmičarka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

