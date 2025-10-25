LIČIŠ NA AZISA: Nikola iz Kragujevca digao Jelenu na noge, sve vreme igrala i pevala sa njim, a onda mu poručila: SLADAK SI KO ŠEĆER (VIDEO)

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".
Naredni takmičar bio je Nikola Đorđević iz Kragujevca predstavio se pesmom "Anđeo čuvar", Saše Matića., a prvi za njega je glasao Desingerica.
Nakon toga on je zapevao pesmu Dragana Kojića Kebe "Ti hodaš sa njom", nakon čega je Desingerica povukao glas, a Jelena Karleuša je dala glas.
Njegov nastup pogledajte u nastavku.
Usledili su komentari žirija.
- Desingerica je dao glas pa povukao - upitao je Ognjen.
- Prepuštam Jeleni, jer vidim da ima ta energija, a i kandidat je gledao u nju. Ja sam džentlmen pa sam njoj prepustio sve. Podseća malo na Azisa - rekao je Desingreica.
- Ja sam jako lepo raspoložena, ti si dečko top, imaš moj glas - rekla je Jelena.
- Nije to bilo loše, ali nije bilo izdržavanih tonova, fraze nisu završene, Jelena će raditi to sa tobom sjajno - rekla je Viki.
- Ličiš na Azisa i ti si sećer - rekla je Jelena.
