LIČIŠ NA AZISA: Nikola iz Kragujevca digao Jelenu na noge, sve vreme igrala i pevala sa njim, a onda mu poručila: SLADAK SI KO ŠEĆER (VIDEO)

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Naredni takmičar bio je Nikola Đorđević iz Kragujevca predstavio se pesmom "Anđeo čuvar", Saše Matića., a prvi za njega je glasao Desingerica.

Nakon toga on je zapevao pesmu Dragana Kojića Kebe "Ti hodaš sa njom", nakon čega je Desingerica povukao glas, a Jelena Karleuša je dala glas.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija.

- Desingerica je dao glas pa povukao - upitao je Ognjen.

- Prepuštam Jeleni, jer vidim da ima ta energija, a i kandidat je gledao u nju. Ja sam džentlmen pa sam njoj prepustio sve. Podseća malo na Azisa - rekao je Desingreica.

- Ja sam jako lepo raspoložena, ti si dečko top, imaš moj glas - rekla je Jelena.

- Nije to bilo loše, ali nije bilo izdržavanih tonova, fraze nisu završene, Jelena će raditi to sa tobom sjajno - rekla je Viki.

- Ličiš na Azisa i ti si sećer - rekla je Jelena.

Autor: N.B.