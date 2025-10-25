AKTUELNO

LIČIŠ NA AZISA: Nikola iz Kragujevca digao Jelenu na noge, sve vreme igrala i pevala sa njim, a onda mu poručila: SLADAK SI KO ŠEĆER (VIDEO)

Izvor: PINK.RS

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Naredni takmičar bio je Nikola Đorđević iz Kragujevca predstavio se pesmom "Anđeo čuvar", Saše Matića., a prvi za njega je glasao Desingerica.

Nakon toga on je zapevao pesmu Dragana Kojića Kebe "Ti hodaš sa njom", nakon čega je Desingerica povukao glas, a Jelena Karleuša je dala glas.

Njegov nastup pogledajte u nastavku. 

Usledili su komentari žirija. 

- Desingerica je dao glas pa povukao - upitao je Ognjen.

- Prepuštam Jeleni, jer vidim da ima ta energija, a i kandidat je gledao u nju. Ja sam džentlmen pa sam njoj prepustio sve. Podseća malo na Azisa - rekao je Desingreica.

- Ja sam jako lepo raspoložena, ti si dečko top, imaš moj glas - rekla je Jelena.

- Nije to bilo loše, ali nije bilo izdržavanih tonova, fraze nisu završene, Jelena će raditi to sa tobom sjajno - rekla je Viki.

- Ličiš na Azisa i ti si sećer - rekla je Jelena.

