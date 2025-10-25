Njegov glas ih je oduševio, ali mu nisu dali glas: Aleksandar iz Beograda dobio šansu od produkcije, Desingerica urgirao (VIDEO)

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Aleksandar Đorđević iz Beograda, naredni je takmičar koji se predstavio u Pinkovim zvezdama. On je zapevao pesmu "Uspeo sam u životu", ali nije dobio glasove.

Nakon toga se Aleksandar predstavio pesmom Amar Gileta "Prekasno", ali su glasovi izostali.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija.

- Moram da kažem da ovaj momak ima dobar vokal, peskovit i apelujem na produkciju da ga uzmu - rekao je Desingerica.

- Vi morate pevači da se borite sa Jelenom koja igra sve vreme ovde, pa mi ne možemo da glasamo - rekao je Bosanac.

- Meni je lepo, iskreno - dodala je Jelena.

- Sigurna će da će te produkcija uzeti - rekla je Zorica.

- Meni je tvoja boja predivna, ali verujem da će Ognjen da te uzme - rekla je Viki.

- Imamo pet nula, ali će ti produkcija dati šansu - rekao je Ognjen,

Autor: N.B.