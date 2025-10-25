PREPOZNALA TALENAT: Hamit iz Subotice oduševio Jelenu, ona zapenila na žiri što mu nisu dali glas, a onda saznali JEDNU STVAR i ostali u šoku (VIDEO)

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".
Hamit Eminović ima 36 godina, a dolazi iz Subotice, naredni se pojavio na bini Pinkovih zvezda i zapevao pesmu od Safeta Isovića "Oči moje kletvom bih vas kleo", a čim je zapevao dobio je glas od Jelena Karleuše,.
Nakon toga, takmičar je zapevao pesmu Šabana Šaulića "Gordana", a ostao mu je glas samo od Jelene Karleuše.
Njegov nastup pogledajte u nastavku.
Usledili su komentari žirija.
- Strašno, zašto mu niste dali glas, strašno - govorila je Jelena.
- Je l može produkcija da mu digne drugu pesmu za stepen - rekao je Bosanac.
- Pevaj bez muzike - rekao je Desingerica.
Nakon toga je Hamit zapevao akalepla, i oduševio žiri.
- Ti pevaš u kafani - rekao je Bosanac.
- Ja ne pevam nigde, ovo mi je prvi nastup u životu - rekao je takmičar.
- Sramota što mu niste dali glas, čovek nigde ne peva, sramota - rekla je Jelena i zagrlila takmičara.
- Jelena je uživala, i treba da posluša Zoričin savet, da izlazi subotom u grad - rekla je Viki.
- Zbog ovakvih se gubi glava u kafani, ona bije ljude u kafani - rekao je Desingerica.
- Meni nije dao Bosanac da glasam, rekao mi je da će biti bruka. Svi ćemo se mi ispraviti u narednom krugu - rekla je Zorica.
Autor: N.B.