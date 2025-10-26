Ivan Marinković napravio lom u Pinkovim zvezdama! Karleuša i Zorica u klinču zbog njega (VIDEO)

U toku je nova emsiji najgledanijeg muzičkog takmičenja na našim prostorima "Pinkove zvezde".

Ivan Marinković iz Draginja predstavio se pesmom Šabana Šaulića "Dođi da ostarimo zajedno", to je već na šrvoj pesmi dobio glas Jelene Karleuše.

Kasnije je zapevao i pesmu "Drugarice", ali su tokom nje glasovi izostali, te je kandidat završio nastup sa ukupno jednim glasom.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija.

- Nije bilo dovoljno za glas, na prvu pesmu sam reagovala. Nije bio u ritmu, nije bio čist, ali ova noć je mnogo odmakla, a Jelena je večeras u provodu i ne bih joj kvarila -rekla je Zorica

- Tvoja talenat i boja glasa su neosporni, nisam mogla da idem protiv sebe i da ti ne dam glas -rekla je Karleuša.

- Jelena je preudila i svaka joj čast -dodao je Bosanac.

- Da ne dužimo, svi ćemo reći isto, dečku svaka čast -rekla je Viki.

- Vokalno je ovo dobro, meni je prijalo -rekao je Desingerica.

Autor: M. V.