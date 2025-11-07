SPEKTAKL KOJI SE NE PROPUŠTA! JK, Haris, Nerijeva Hana – samo su deo premijerne postave koja će zatresti ovonedeljnu ’Premijeru – Vikend specijal’!

Emocije, ispovesti, suze i smeh – Jelena Karleuša, Haris Džinović, Đani, Rada Manojlović, Elma Sinanović i Hana donose pravi popodnevni TV užitak.

Ovonedeljna “Premijera – Vikend specijal” na TV PINK , najgledanija emisija o poznatima, pomeriće granice zabave i doneti publici ono što najviše voli - iskrenost, emocije, glamur i ekskluzive iz života najvećih domaćih zvezda. U studiju sa gostima razgovaraće Bojana Lazić, a sa terena njene kolege Katarina Rogojević i Nemanja Vujičić, upotpuniće nedelju aktuelnim i zanimljivim pričama i prilozima.

Gledaoci će imati priliku da uživaju u nezaboravnom miksu muzike, intervjua, emocija i iznenađenja, jer u goste u “Premijeru – Vikend specijal” dolazi neverovatna postava domaće javne scene – Jelena Karleuša, Haris Džinović, Đani, Rada Manojlović, Elma Sinanović i Hana, verenica Neria iz “Elite 9”.

Jedan od najvoljenijih pevača regiona, Haris Džinović, prvi put će se pojaviti u emisiji nakon svih turbulencija, životnih promena i medijskih spekulacija. Haris će iskreno govoriti o svemu – o karijeri, privatnom životu i o tome kako danas gleda na period iza sebe i sve što se dešavalo u njegovom životu. Njegov povratak pred kamere izaziva ogromno interesovanje, a emisija obećava trenutke koji će se prepričavati.

Diva domaće scene, Jelena Karleuša, u velikom intervjuu otvorila je dušu i govorila o svemu – bez zadrške i filtera. Emotivna, iskrena i dirljiva, Jelena je prvi put otkrila delove svoje intime, a u jednom trenutku i zaplakala tokom izjave koja će sigurno dotaknuti srca gledalaca. Ovo je razgovor koji se ne propušta – prava premijera emocija kakvu samo TV PINK donosi.

Gledaoce očekuje i prava muzička eksplozija - Rada Manojlović i Đani, uživo u programu. Njih dvoje su garant dobre atmosfere, smeha i neodoljivog šarma, a njihovi nastupi, o kojima će nezaobilazno govoriti - uvek donose izuzetnu zabavu i pozitivnu energiju.

Kod atraktivne voditeljke “Premijere – Vikend specijala” u studio dolazi Elma Sinanović koja će ekskluzivno otkriti sve novosti iz privatnog i poslovnog života. Lepa pevačica spremna je da odgovori na pitanja koja intrigiraju javnost i da, na sebi svojstven način, podeli svoju istinu sa gledaocima.

Hana, verenica popularnog učesnika “Elite 9” Neria, sestrića Aneli Ahmić - takođe intrigantne učesnice najgledanijeg rijalitija u regionu, po prvi put govori za medije i to pred kamerama emisije “Premijera – Vikend specijal”. Njen život, već neko vreme, privlači veliku pažnju javnosti, a u “Premijeri – Vikend specijalu” otkriće dosad nepoznate detalje njihovog odnosa, kao i detalje o porodici Ahmić, odgovoriti na optužbe i ispričati svoju stranu priče. Megapremijerno – samo na Pinku!

Kao i uvek, Premijerci su bili na svim važnim događajima i ispratili sve što se dešavalo u prestonici, te će gledaocima preneti najvažnija dešavanja o kojima bruji grad.

Ipak, to nije sve jer je ekipa emisije “Premijera – Vikend special” najbolje ostavila za nedelju od 13:20 časova. Ne propustite ovo izdanje najgledanije emisije o poznatima!

Autor: S.Paunović