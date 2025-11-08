AKTUELNO

Jelena mu najavila promene: Antonio iz Skoplja oduševio žiri, Karleušino pitanje ŠOKIRALA sve (VIDEO)

U toku je još jedna emisija najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde"

Prvi koji se žiriju i publici predstavio ove večeri bio je Antonio Tesevski iz Skoplja koji ima 33 godine. Prva pesma koju je Antonio zapevao bila je "Jedina" od Tošeta Proeskog.

Nakon toga Antonio je zapevao pesmu "Mjerkam te" od Zdravka Čolića, i pobrao glasove žirija, te je dobio četiri glasa od Jelene Karleuše, Viki Miljković, Zorica Brunclik i Dragan Stojković Bosanac.

Usledili su komentari žirija.

- Koliko vidim svi narodnjaci i Jelena su dali glas, zašto Despiću nisi dao glas? - upitao je Ognjen.

- Energija ti je u minusu, Čolina pesma mora to bolje - rekao je Desingerica.

- Prvi kandidat koji je sve dobro otpevao, meni sve dopalo - rekao je Bosanac.

- Malo si se uplašio - rekao je Desingerica.

- Ja sam prva glasala za tebe, za mene si ti savršen - rekla je Zorica.

- Jako si dobar, lepa ti je energija, pravi Makedonac, meni je to bilo jako lepo i nežno. - rekla je Viki.

- Antonio, bravo za tebe, lepo je to zvučalo, što bi rekla Viki da je lepo, ali što bi rekao Despić mora to da bude malo energičnije, to si stvarno dobar kandidat, ali moraš da imaš neko ludilo, da te odvoji od drugih kandidata, da bi postao zvezda. Da li ja tebi delujem normalno Antonio - rekla je Jelena.

- Ti mi deluješ kao jedna od najvećih zvezdi na Balkanu i normalno - rekao je Antonio.

- Ja bih isto volela da deluješ normalno kao je, treba ti malo nečega - rekla je Jelena.

Antonio je nakon toga odabrao svog mentora:

- Ja bih izabrao Jelenu da budemo nenormalni zajedno - rekao je Antonio.

Autor: N.B.

