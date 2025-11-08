REKAO JE DA TE ŽELI: Andrein glas ostavio mnoge bez teksta, a jednu stvar su joj svi zamerili (VIDEO)

U toku je još jedna emisija najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde"

Naredna koja se predstavila žiriju bila je Andrea Sladaković iz Loznice koja ima 30 godina. Ona se predstavila pesmom "Haljina" od Goce Tržan.

Nakon toga Andrea je zapevala pesmu Nataše Bekavalac "Šizofrenija", a prvi glas joj je dala Jelena Karleuša, ali ubrzo je povukla glas.

Usledili su komentari žirija.

- Imala je glas, ali smo se dogovorili sa produkcijom, njena magija je delovala na Ognjena - rekla je Jelena.

- Ima moćan glas, lepa je koliko vidim iz ovog ugla, šalu na stranu, super glas ali loš odabir pesama - rekao je Ognjen.

- Ja sam povukla glas, meni je Ognjen rekao da mu se dopadaš i povukla sam glas. Jako si lepa, ali odabir pesama je katastrofalan. Ognjen će pokušati kod tebe da probudi nešto što treba. - rekla je Jelena.

- Moćan si glas, ali moraš da povedeš razčuna o nekim stvarima, izboru pesme - rekao je Desingerica.

- Meni je ovo prvi nastup - rekla je Andrea.

- Pošto će te produkcija uzetie , moraju neke stvari da se promene, ali verujem da će oni to da ti reše - rekla je Zorica.

- Ovo je prvi put da nastupaš, ali dobro imaš vremena sa produkcijom da promeniš. - rekla je Viki.

- Tekst je bitan, mora da se izgovori kako treba, sve ostalo može da se reši - rekao je Bosanac.

Autor: N.B.