NAGLI PREKID EMISIJE! Desingerica izveo takmičarevog brata, on zapevao pred svima i ušao u Pinkove zvezde (VIDEO)

Oduševljeni!
Kako je Mladen Cenić završio sa svojim predstavljanjem, Desingerica je video Nikolu, njegovog brata u bekstejdžu, te je tako prekinuo sve i obratio mu se.
- Pošalji Nikolu sada ovde, daću otkaz ako ne dođe da otpeva nešto, pošto se ucavio - rekao je Desingerica.
- Ja sam njega upoznao na nekom bitnom veselju. Ja potroših pare, meni žena kaže da li sam poneo pare, pa na kraju potroših sve - rekao je Desingerica.
Nakon ovoga, Nikola je zapevao Desingericinu pesmu, pa potom i narodnjak, te se tako Nikola obratio žiriju.
- Ako Desingerica da glas, ja ovog trenutka ulazim u takmičenje - rekao je Nikola, a Desingerica je dao glas. odmah.
- Zašto nisi hteo kod mene, na primer - pitala je Karleuša.
- Niste mi dali glas - rekao je Nikola.
Autor: Nikola Žugić