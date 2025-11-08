RASPAMETILA SVE! Ivona (14) oduvala žiri svojim vokalom, pljušte pohvale na sve strane (VIDEO)

Ne štede reči hvale!

Četrnaestogodišnja Ivona Brnović iz Podgorice predstavila se prvom numerom "Ne dam na tebe", a nakon prve pesme devojčica je osvojila dva glasa stručnog žirija.

Kao drugu pesmu ona je odabrala numeru "Ne hvala", a nakon izvedbe ove numere, Ivona je dobila četiri glasa "da", te je tako mogla da bira mentora.

Usledili su potom komentari žirija.

- Zbog samog žanra sam povukla , ti treba da napreduješ, a ja nisam takav znalac u tvom žanru da bi od mene mogla nešto da naučiš - rekla je Zorica.

- A zašto ne?! Zato što je stvarno talentovana curica, ima nekih sitnica, ne bih puno pomerao, samo malo vibrata da se uradi. Međutim, još poradi malo, kada si u donjoj lagi, slobodno ako ništa drugo, izgestikuliraj tekst - rekao je Bosanac.

- Ti sa 14 godina, prvo, odmah da budem direktna, oduševila si me. Da ne filozofiram, naježila si me, bila sam sve vreme naježena. Kako su krenule najteže deonice u obe pesme, ja sam bila naježena, ti si me do suza dovela - rekla je Karleuša.

- Ovo što ću ti ja reći je najrealnije. Vokalno šuriš, kako će već pevati sa 20, ako sa 14 ovako peva?! Ali, moraš da imaš nekoga ko će se pozabaviti sa tobom što se tiče stejdža i nastupa, moraš da imaš neki odnos sa publikom - rekao je Desingerica.

- Ivona, ti si preslatka, prelepa i ono što mi se dopalo, ti si izašla u skladu sa svojim godinama, a pored svega toga, takva boja glasa i moć u glasu. Ti dete pevaš fantastično - rekla je Viki.

Autor: Nikola Žugić