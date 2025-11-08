AKTUELNO

Domaći

RASPAMETILA SVE! Ivona (14) oduvala žiri svojim vokalom, pljušte pohvale na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede reči hvale!

Četrnaestogodišnja Ivona Brnović iz Podgorice predstavila se prvom numerom "Ne dam na tebe", a nakon prve pesme devojčica je osvojila dva glasa stručnog žirija.

Foto: TV Pink Printscreen

Kao drugu pesmu ona je odabrala numeru "Ne hvala", a nakon izvedbe ove numere, Ivona je dobila četiri glasa "da", te je tako mogla da bira mentora.

Foto: TV Pink Printscreen

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Zbog samog žanra sam povukla , ti treba da napreduješ, a ja nisam takav znalac u tvom žanru da bi od mene mogla nešto da naučiš - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- A zašto ne?! Zato što je stvarno talentovana curica, ima nekih sitnica, ne bih puno pomerao, samo malo vibrata da se uradi. Međutim, još poradi malo, kada si u donjoj lagi, slobodno ako ništa drugo, izgestikuliraj tekst - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti sa 14 godina, prvo, odmah da budem direktna, oduševila si me. Da ne filozofiram, naježila si me, bila sam sve vreme naježena. Kako su krenule najteže deonice u obe pesme, ja sam bila naježena, ti si me do suza dovela - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo što ću ti ja reći je najrealnije. Vokalno šuriš, kako će već pevati sa 20, ako sa 14 ovako peva?! Ali, moraš da imaš nekoga ko će se pozabaviti sa tobom što se tiče stejdža i nastupa, moraš da imaš neki odnos sa publikom - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ivona, ti si preslatka, prelepa i ono što mi se dopalo, ti si izašla u skladu sa svojim godinama, a pored svega toga, takva boja glasa i moć u glasu. Ti dete pevaš fantastično - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

ODUVALA SVE! Dragana (28) oduševila žiri, reči hvale pršte na sve strane (VIDEO)

Domaći

Haris Kajević raspametio sve! Ceo studio mu aplaudirao, žiri imao samo reči hvale (VIDEO)

Pinkove Zvezde

On je naš Mister Bin: Kandidat oduševio žiri, Zorica Brunclik na ivici zbog Desingerice: Ovo je nepristojno! (VIDEO)

Zadruga

Nikada nećemo piti kafu: Ana Spasojević duboko razočarana u Enu, učesnici hvale nju i Peju kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Zadruga

'TI SI MI U RANGU SARE MARBELJE I TAMARE TIKTOKERKE!' Milica i Sneža u verbalnom okršaju, pljušte prozivke na sve strane! (VIDEO)

Domaći

ZVONI STUDIO GRANDA! Valentina raspametila žiri izvedbama, Ceca ZAURLALA na Milija: Ona peva iz srca, a on odakle, IZ KUKA?!