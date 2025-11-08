Šta uradi sebi, majko moja?! Viktor oduševio Karleušu, Desingerica ostao ŠOKIRAN (VIDEO)

Ne štede!
Viktor Kartinov (28) iz Severne Makedonije kao svoju prvu numeru odabrao je pesmu "Ne idi s njim", a stručni žiri pažljivo ga je slušao.
Za svoju drugu pesmu odabrao je numeru "Srce nije kamen", a na kraju ove izvedbe, on je dobio glas Jelena Karleuše i Zorice Brunclik.
Njegov nastup pogledajte u nastavku.
Usledili su potom komentari žirija.
- Šta čovek uradi sebi majko moja?! Kako si dobro krenuo i kažem Viki da čekam da bude pun gas, ti ga ubaci na operaciju - rekao je Desingerica.
- Desilo se to da kandidati ne znaju sebi da odaberu pesme, na osnovu prve pesme sam ti dala glas - rekla je Karleuša.
- Fali energije bajiću moj, fali nasilja - rekao je Despić.
- Jako si lep, lepo izgledaš. Despiću, za kameru je bitno i da bude dobar frajer - rekla je Jelena.
- Ti si bio korektan, ne mogu da kažem da smo pali u nesvest, čekala sam da bude "uvau". Kada si krenuo, to je neki bas bariton, samo sam očekivala da otvoriš i da zakucaš, to se nije desilo, što ne znači da nećeš moći - rekla je Viki.
- Šta reći, a ne zaplakati?! Samo naglas razmišljam, muzika nije nasilje, muzika je umetnost. Ti si neko ko može dobro da se kotira u budućnosti i ja ti želim mnogo sreće - rekla je Zorica.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić