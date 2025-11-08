Ona je mlada Zlata Petrović! Andrea (20) digla studio na noge, Karleuša priznala: Gde si našla ovu moju pesmu, snimila sam je pre 28 godina (VIDEO)

Nije mogla da veruje!

Mlada dvadesetogodišnja Tuzlanka, Andrea Vantić, za svoju prvu numeru u muzičkom takmičenju odabrala je pesmu "Mirno spavaj nano", a nakon izvedbe ove numere, ona je imala tri glasa.

Za svoju drugu pesmu odabrala je numeru "Gili gili", te je tom prilikom digla na noge kompletan studio. Nakon što je otpevala obe numere, ona je imala svih pet glasova.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Andrea gde si našla ovu pesmu?! Ja sam ovu pesmu snimila pre 28 godina. Sa prvom pesmom si me oduševila, bravo za stajling. Druga pesma, to je jako teška pesma za pevanje - rekla je Karleuša.

- Da li ona vama liči na Zlatu Petrović - pitala je Bojana Lazić.

- Bravo, da, ja sam hteo to da kažem isto - rekao je Desingerica.

- Bosanac sada štedi, hoće da kupi stan, pametno - rekla je Viki.

- Bravo devojko, ima dosta tu da se radi, dobro je da ima želje, ali mora da se kontroliše - rekao je Bosanac.

- Mislim da ti je prva pesma pun pogodak, druga te je valjda već ponelo, videla si glasova, nisi baš bila čista. Svejedno, razveselila si nas - rekla je Zorica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić