Karambol u Pinkovim zvezdama! Kandidat oduševio žiri, pljušte pohvale na sve strane, Zorica skočila (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kenan Hadžić (20) iz Sarajeva, za svoju prvu numeru u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" odabrao je pesmu "Zabranjena ljubav", a kako je otpevao prve taktove, on je dobio glas Jelene Karleuše.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu odabrao je numeru "Prekasno", kojom je odmah digao studio na noge. Nakon ove izvedbe, on je imao svih pet glasova.

Foto: TV Pink Printscreen

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Koliko si visok sine - pitala je Zorica.

- Skoro dva metra, neka bude dva metra - rekao je Kenan.

- Preksinoć smo bili na nekoj večeri, sreli smo Raduljicu košarkaša, uganula sam glavu da bih ga pogledala i pozdravila. Tako da, i tebi kada bih prišla, uganila bih glavu. Divno, lepo, energično, sigurno - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šuri sve, ali si mi mnogo kulturan i sterilan, malo bih ja to isprljao, kao da nema tačka bakterije nema na tebi - rekao je Desingerica.

- Bio si jako dobar, za tvojih 20 godina, ne znam koliko iskustva imaš...Ima vremena da doradiš, ali ono što je važno i što se ne kupuje, to je tvoja boja glasa koju imaš. Mislim da je to neki tvoj favorit, lepo izgledaš - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kenane, dobar frajer, super pevaš, lep, zgodan, sve imaš - rekla je Karleuša.

- Ja bih Violetu - rekao je kandidat.

- Što je providno, pa to nema dalje?! To je providno, ti znaš da je providno. Audiciju u Sarajevu si ti organizovala, sve što dolazi iz Bosne je tvoje, to je jako tužno sa tvoje strane. Da sam bila pozvana da idem sa tobom, priča bi bila drugačija - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- To što mene kandidati iz Bosne vole, to što ih ja podržavam - rekla je Viki.

- Zetru sam ja napunila, a ne ti. Ja znam da je ovo dogovoreno - rekla je Zorica.

- Možda i ja napunim Zetru jedan dan, imam vremena i ja još. Žao mi je što su kolege ljubomorne na to - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sine, je l' ti mene ne voliš - pitala je Zorica.

- Nemam ništa protiv Vas - rekao je kandidat.

- Ti si organizovala audiciju - rekla je Zorica.

- Tako su me zamolili iz produkcije - rekla je Viki.

- Odakle on zna kako ti radiš sa kandidatima?! - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' tebe neko naterao da ti odabereš mene - rekla je Viki.

- Ne, ja se nisam nadao da ću dobiti ovoliko glasova - rekao je kandidat.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

