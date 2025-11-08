Karambol u Pinkovim zvezdama! Kandidat oduševio žiri, pljušte pohvale na sve strane, Zorica skočila (VIDEO)

Haos na sve strane!

Kenan Hadžić (20) iz Sarajeva, za svoju prvu numeru u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" odabrao je pesmu "Zabranjena ljubav", a kako je otpevao prve taktove, on je dobio glas Jelene Karleuše.

Za svoju drugu pesmu odabrao je numeru "Prekasno", kojom je odmah digao studio na noge. Nakon ove izvedbe, on je imao svih pet glasova.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Koliko si visok sine - pitala je Zorica.

- Skoro dva metra, neka bude dva metra - rekao je Kenan.

- Preksinoć smo bili na nekoj večeri, sreli smo Raduljicu košarkaša, uganula sam glavu da bih ga pogledala i pozdravila. Tako da, i tebi kada bih prišla, uganila bih glavu. Divno, lepo, energično, sigurno - rekla je Zorica.

- Šuri sve, ali si mi mnogo kulturan i sterilan, malo bih ja to isprljao, kao da nema tačka bakterije nema na tebi - rekao je Desingerica.

- Bio si jako dobar, za tvojih 20 godina, ne znam koliko iskustva imaš...Ima vremena da doradiš, ali ono što je važno i što se ne kupuje, to je tvoja boja glasa koju imaš. Mislim da je to neki tvoj favorit, lepo izgledaš - rekla je Viki.

- Kenane, dobar frajer, super pevaš, lep, zgodan, sve imaš - rekla je Karleuša.

- Ja bih Violetu - rekao je kandidat.

- Što je providno, pa to nema dalje?! To je providno, ti znaš da je providno. Audiciju u Sarajevu si ti organizovala, sve što dolazi iz Bosne je tvoje, to je jako tužno sa tvoje strane. Da sam bila pozvana da idem sa tobom, priča bi bila drugačija - rekla je Zorica.

- To što mene kandidati iz Bosne vole, to što ih ja podržavam - rekla je Viki.

- Zetru sam ja napunila, a ne ti. Ja znam da je ovo dogovoreno - rekla je Zorica.

- Možda i ja napunim Zetru jedan dan, imam vremena i ja još. Žao mi je što su kolege ljubomorne na to - rekla je Viki.

- Sine, je l' ti mene ne voliš - pitala je Zorica.

- Nemam ništa protiv Vas - rekao je kandidat.

- Ti si organizovala audiciju - rekla je Zorica.

- Tako su me zamolili iz produkcije - rekla je Viki.

- Odakle on zna kako ti radiš sa kandidatima?! - rekla je Zorica.

- Je l' tebe neko naterao da ti odabereš mene - rekla je Viki.

- Ne, ja se nisam nadao da ću dobiti ovoliko glasova - rekao je kandidat.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić