Zetru sam napunila ja, a ne ti: Bukti rat Viki i Zorice Brunclik, ona zaurlala na Miljkovićku: Ovo je providno da nema dalje (VIDEO)

Karambol kakvog nema!

Kako je kandidat Kenan Hadžić iz Sarajeva odabrao Viki Miljković za svog mentora, Zorica Brunclik se odmah pobunila, te je tako izbila svađa sa Viki.

- Ja bih Violetu - rekao je kandidat.

- Što je providno, pa to nema dalje?! To je providno, ti znaš da je providno. Audiciju u Sarajevu si ti organizovala, sve što dolazi iz Bosne je tvoje, to je jako tužno sa tvoje strane. Da sam bila pozvana da idem sa tobom, priča bi bila drugačija - rekla je Zorica.

- To što mene kandidati iz Bosne vole, to što ih ja podržavam - rekla je Viki.

- Zetru sam ja napunila, a ne ti. Ja znam da je ovo dogovoreno - rekla je Zorica.

- Možda i ja napunim Zetru jedan dan, imam vremena i ja još. Žao mi je što su kolege ljubomorne na to - rekla je Viki.

- Sine, je l' ti mene ne voliš - pitala je Zorica.

- Nemam ništa protiv Vas - rekao je kandidat.

- Ti si organizovala audiciju - rekla je Zorica.

- Tako su me zamolili iz produkcije - rekla je Viki.

- Odakle on zna kako ti radiš sa kandidatima?! - rekla je Zorica.

- Je l' tebe neko naterao da ti odabereš mene - rekla je Viki.

- Ne, ja se nisam nadao da ću dobiti ovoliko glasova - rekao je kandidat.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić