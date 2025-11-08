AKTUELNO

Zetru sam napunila ja, a ne ti: Bukti rat Viki i Zorice Brunclik, ona zaurlala na Miljkovićku: Ovo je providno da nema dalje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol kakvog nema!

Kako je kandidat Kenan Hadžić iz Sarajeva odabrao Viki Miljković za svog mentora, Zorica Brunclik se odmah pobunila, te je tako izbila svađa sa Viki.

- Ja bih Violetu - rekao je kandidat.

- Što je providno, pa to nema dalje?! To je providno, ti znaš da je providno. Audiciju u Sarajevu si ti organizovala, sve što dolazi iz Bosne je tvoje, to je jako tužno sa tvoje strane. Da sam bila pozvana da idem sa tobom, priča bi bila drugačija - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- To što mene kandidati iz Bosne vole, to što ih ja podržavam - rekla je Viki.

- Zetru sam ja napunila, a ne ti. Ja znam da je ovo dogovoreno - rekla je Zorica.

- Možda i ja napunim Zetru jedan dan, imam vremena i ja još. Žao mi je što su kolege ljubomorne na to - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sine, je l' ti mene ne voliš - pitala je Zorica.

- Nemam ništa protiv Vas - rekao je kandidat.

- Ti si organizovala audiciju - rekla je Zorica.

- Tako su me zamolili iz produkcije - rekla je Viki.

- Odakle on zna kako ti radiš sa kandidatima?! - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' tebe neko naterao da ti odabereš mene - rekla je Viki.

- Ne, ja se nisam nadao da ću dobiti ovoliko glasova - rekao je kandidat.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

