Ti si imala srce, bravo: Mala Isidora (13) naježila studio izvedbom pesme 'Bato', žiri ne štedi reči hvale (VIDEO)

Sve pohvale otišle njoj!

Mlada trinaestogodišnja Isidora Milovanović iz Kragujevca za svoju prvu numeru odabrala je pesmu "Bato", a iako je na početku imala kiks, ona je nastavila da peva, te je tako nakon ove numere zaradila dva glas.

Isidora je za svoju drugu numeru odabrala pesmu "Zemlja mojih snova", a na kraju, Isidora je imala čak tri glasa.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Mislim da je ova pesma prva za tebe preveliki zalogaj, da će ta pesma za dve, tri godine da bude, jer ti zaista imaš talenat. Toliko si se dala u prvoj pesmi, da si se u drugoj toliko umorila, da si prešla preko nje - rekla je Zorica.

- Složio bih se sa koleginicom Zoricom - rekao je Bosanac.

- Jeste prva pesma velika za tebe, meni je fascinantno da imaš 13 godina, a da se tako ponašaš i da si izabrala takve pesme. Zbog toga sam ti i dala glas, imala si žišku, hrabrost, petlju, i što je najbitnije, imala si srce dok si je pevala - rekla je Karleuša.

- Ja bih se složila sa tim, jer refren te prve pesme si tako dobro otpevala, sa toliko moći, ja nikada ne bih rekla da imaš 13 godina, nego 10 plus - rekla je Viki.

- Mislim da si se dosta uplašila, tako da nisi bila skroz opuštena kako bi ti to inače uradila. Vokalno mi je to bomba - rekao je Desingerica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić