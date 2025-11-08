AKTUELNO

Domaći

Ti si imala srce, bravo: Mala Isidora (13) naježila studio izvedbom pesme 'Bato', žiri ne štedi reči hvale (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve pohvale otišle njoj!

Mlada trinaestogodišnja Isidora Milovanović iz Kragujevca za svoju prvu numeru odabrala je pesmu "Bato", a iako je na početku imala kiks, ona je nastavila da peva, te je tako nakon ove numere zaradila dva glas.

Foto: TV Pink Printscreen

Isidora je za svoju drugu numeru odabrala pesmu "Zemlja mojih snova", a na kraju, Isidora je imala čak tri glasa.

Foto: TV Pink Printscreen

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Mislim da je ova pesma prva za tebe preveliki zalogaj, da će ta pesma za dve, tri godine da bude, jer ti zaista imaš talenat. Toliko si se dala u prvoj pesmi, da si se u drugoj toliko umorila, da si prešla preko nje - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Složio bih se sa koleginicom Zoricom - rekao je Bosanac.

- Jeste prva pesma velika za tebe, meni je fascinantno da imaš 13 godina, a da se tako ponašaš i da si izabrala takve pesme. Zbog toga sam ti i dala glas, imala si žišku, hrabrost, petlju, i što je najbitnije, imala si srce dok si je pevala - rekla je Karleuša.

- Ja bih se složila sa tim, jer refren te prve pesme si tako dobro otpevala, sa toliko moći, ja nikada ne bih rekla da imaš 13 godina, nego 10 plus - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da si se dosta uplašila, tako da nisi bila skroz opuštena kako bi ti to inače uradila. Vokalno mi je to bomba - rekao je Desingerica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Haris Kajević raspametio sve! Ceo studio mu aplaudirao, žiri imao samo reči hvale (VIDEO)

Domaći

PRAVO U SRCE! Prija zapevala na venčanju Uroša Živkovića, niko nije ostao ravnodušan njenom izvedbom ove pesme (VIDEO)

Showbiz

Demi Mur u providnoj haljini bez donjeg veša: Holivudska lepotica izgleda bolje nego ikad, a za to je zaslužan ovaj muškarac (FOTO+VIDEO)

Farma

'BRAVO DŽONI, OVO ODLIČNO IZGLEDA' Kristijan obišao radove na pušnici, pa se oduševio Nikolinim umećem (VIDEO)

Zadruga

'TI SI ZA MENE MORALNI POBEDNIK' Bojana pružila podršku Matoroj u borbi protiv Anite, pa Stanojlovićevu nazvala LOŠOM majkom! Anđela ''skinula'' kapu

Domaći

ODUVALA SVE! Dragana (28) oduševila žiri, reči hvale pršte na sve strane (VIDEO)