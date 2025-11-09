AKTUELNO

SPEKTAKL KAKAV SE NE VIĐA! Kandidat zapevao Desingericin hit, prišao s njim do Karleuše, napravili LOM u studiju (VIDEO)

Totalni hit!

Mirnes Muslim (22) iz Sarajeva kao svoju prvu numeru odabrao je pesmu "Koktel ljubavi", a u prvim taktovima on je podigao studio na noge.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu odabrao je numeru "Ccokolada", koja je Desingericina, te su tako obojica prišli Jeleni Karleuši i napravili su spektakl oko nje, te je tako kandidat dobio dva glasa.

Foto: TV Pink Printscreen

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su potom komentari žirija.

- Lepo si rekao, ovaj šou je stigao do kraja - rekla je Zorica.

- Ja moram da kažem da je Mirnes imao neverovatan performans, nastup. Bio si jako ubedljiv, ostavio si me potpuno bez reči, ali sam ti ja, što je najbizarnije, verovala - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da si skinuo mene sto odsto - rekla je Zorica.

- Za ovo što radiš, ti si jako dobar. Ti si na tiktoku vrlo aktivan, ja sam tako nekako čula za tebe. Imaš ovde dva prava mentora, mislim da ti možeš mnogo više i samo kada bi poradio na intonativno tome - rekla je Viki.

- On se sklonio od monitora, veći deo pesme je pevao bez monitora - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma Mirnes je car, jašta bola, gledaš Jelenu kao mačak slaninu. Prva pesma ona, šta ja znam, a druga, šta ti znaš. To se snima u studiju, dva dana, prvi red prvi dan, drugi red drugi dan - rekao je Bosanac.

- Znaš šta je čula?! Čula je novac, neke parice - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hajde limarija. Razočarao si me sa ovom - rekao je Bosanac.

- Pa Bosanac, ja te rodio, ja te odavde izbacio. Moja "Ccokolada" ima više pregleda za godinu dana, nego neko za 20 godina - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

