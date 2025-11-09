HAOS U PINKOVIM ZVEZDAMA! Bosanac doveo Desingericu do tačke pucanja, on skočio i POCEPAO MAJICU (VIDEO)

Karambol!

Dragan Stojković Bosanac komentarisao je nastup kandidata, te je tako potkačio Desingericu koji je skočio i pocepao je majicu.

- Ma Mirnes je car, jašta bola, gledaš Jelenu kao mačak slaninu. Prva pesma ona, šta ja znam, a druga, šta ti znaš. To se snima u studiju, dva dana, prvi red prvi dan, drugi red drugi dan - rekao je Bosanac.

- Znaš šta je čula?! Čula je novac, neke parice - rekao je Desingerica.

- Hajde limarija. Razočarao si me sa ovom - rekao je Bosanac.

- Pa Bosanac, ja te rodio, ja te odavde izbacio. Moja "Ccokolada" ima više pregleda za godinu dana, nego neko za 20 godina - rekao je Desingerica.

Autor: Nikola Žugić