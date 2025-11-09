Ne smem kući ako ne odaberem... Kandidat šokirao sve odabirom mentora, Desingerica priznao: Emotivno me je čačnuo u prvoj pesmi (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!
Milovan Mirković (43) iz Beograda za svoju prvu numeru odabrao je pesmu "To si ti", prelepu baladu, a Dragan Stojković Bosanac odmah mu je dao glas, nakon čega mu se pridružila i Jelena Karleuša.
Za drugu pesmu, Milovan je odabrao numeru "Loše mi danas", kojom je potpuno razmrdao studio u Šimanovcima, a na kraju ovih izvedbi, on je imao dva glasa.
Usledili su potom komentari žirija.
- Ja bih voleo da jedan ovakav pevač dođe kod njih dvoje. Ima pun voz, a nema nijednog pevača - rekao je Bosanac.
- Nemoj da vređaš moje kandidate i to ćemo ti pokazati - rekla je Karleuša.
- Ja kandidate ne uzimam tako kao za fudbalski tim, tako da ono... - rekao je Desingerica.
- Ja ne smem kući ako ne odaberem Desingericu, jer ga moj sin mnogo voli - rekao je Milovan, kandidat.
- Kao predsednik žirija, baš kratko?! Emotivno me je čačnuo na prvoj, i to je "mama voli bebu", ali peva kao Sinan. Ne mogu da pohvalim kada me je uporedio sa Bosancem, a ja Bosancu tata - rekao je Desingerica.
