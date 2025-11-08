AKTUELNO

SVI ODMAH NA PINK! Ne propustite novu epizodu Pinkovih zvezda: Očekuje nas nikad uzbudljivija noć, GOREĆE BALKAN! (VIDEO)

Nova runda nezaboravne muzičke borbe kakvu region nije video!

Jedno od najgledanijih i najvoljenijih muzičkih takmičenja na Balkanu – "Pinkove zvezde" – vratilo se nedavno na male ekrane. Kao to ste već navikli, nove epizode tradicionalno počinju subotom od 21h na TV Pink, a publika može i večeras da očekuje uzbudljiviju, dinamičniju i emotivniju epizodu nego ikada do sada.

Foto: Pink.rs

Subotnje večeri ponovo će biti rezervisane za muziku koja pokreće, talente koje čeka uspeh i nastupe koji postaju viralni u roku od nekoliko sati. Gledaoci iz celog regiona imaće priliku da prate kako se pred njima rađaju nove zvezde – mladi umetnici koji svojim glasom, harizmom i upornošću žele da osvoje tron najprestižnijeg muzičkog takmičenja.

Večeras osim fantastičnih kandidata, imate priliku da gledate raspravu Dragomira Despića Desingerice i Dragana Stojakovića Bosanca. Pored toga videćete i nezaboravnu žurku na sceni Pinkovih zvezda za koju su zaduženi Desingerica i Jelena Karleuša, a pratićemo i tenziju između Viki Miljković i Zorice Brunclik koja iz epizode u epizodu rapidno raste.

OSTANITE UZ TV PINK I PRATITE NOVU EPIZODU OMILJENOG MUZIČKOG TAKMIČENJA - PINKOVE ZVEZDE!

Autor: Nikola Žugić

