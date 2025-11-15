AKTUELNO

Da li je to njegov maksimum?! Peca Petaković otvorio večerašnju emisiju, uporedili ga sa Rođom Raičevićem, a evo ko će mu biti mentor (VIDEO)

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Prvi nastup u večerašnjoj emisiji imao je Predrag Peca Petaković koji dolazi iz Beograda i ima 42 godine. Prva pesma kojom se Peca predstavio bila je "Ne bih ja" od Rođe Raičevića.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga Peca je zapevao pesmu "Oči jedne žene" od Tozovca. Nakon izvođenja druge pesme, Peca nije imao nijedan glas.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija:

- Peca i ja se poznajemo dugo, tada sam imala primedbu, smeta mi to što pevaš kroz zube. Imaš ti ovo u malom prstu, ali treba ti želja. Zamoliću produkciju da te pusti, ali moraš da poradiš na tome - rekla je Zorica.

- Slažem se sa Zoricom, bilo je mlako. Vi ovde imate dva minuta da pokažete najbolje, i to morate da iskoristite - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni se svidela tvoja boja glasa, i tvoje odelo. Moram da ti kažem da si večeras odradio sve pristojno, ali to je uvreda, to je tezgaroški. Danas ima takvih kao ti, mi imamo Peđu Blizanca, imali smo Rođu, mora tu nešto da se promeni da bi se desila ta zvezdana magija. Koje je tvoje opravdanje?! Hvala ti neka žiška, ali ja smatram da ljudi kao ti ne mogu nikada da bude zvezda - rekla je Jelena.

- Moram da kažem da se ne slažem sa Viki i Zoricom, on tako peva i veoma je samouveren. Iskreno to otvaranje usta, nije potrebno, meni je ovo baš lepo zvučalo - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram da kažem da je on već izgrađen kao pevač, ima on tu emociju, njemu treba jedna dobra pesma, smatram da možeš bolje ali dajemo ti šansu - rekao je Ognjen kao član produkcije.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

