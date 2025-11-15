TOLIKO SI PROSTA, SRAM TE BILO! Zorica Brunclik urnisala Viki Miljković, ona joj odbrusila: To možeš KOD KUĆE, meni ne! (VIDEO)

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Naredni takmičar koji se predstavio žiriju i publici bio je Meris Karamustafić, koji je došao iz Sarajeva i ima 23 godine. Prva pesma kojom se Meris predstavio bila je "Sve behara i sve cveta". Na prve taktove pesme glasove su mu dali Desingerica i Zorica Brunclik.

Nakon toga Meris je zapevao pesmu Šabana Šaulića "Ima pravde ima Boga", te je dobio i glasove od Viki i Bosanca.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija: ﻿﻿﻿﻿﻿

- Karamustafiću, jako si sladak, muzikalan si, lep stav, ali to je onaj lepi deo, ja ne volim farmerke na sceni, ne volim patike na sceni. Meni je ovo pevanje džukačko, seljačko pevanje. Dobar pevač, ali sa tobom bojom glasa si uništio ove pesme. - rekla je Jelena.

- Ovo je bilo bomba, samo je tvoj stav kao pre trideset godina, ali ja bih voleo da vidim tvoj moderan fazon. Meni je bilo super ovo - rekao je Desingerica.

- Odličan si pevač, ali smatram da je Jelena upravu za tvoje nazalno pevanje - rekao je Bosanac.

- Hoću da ti kažem jednu stvar, za sledeću krug izaberi neke pesme koje su stare sedamdeset godina da se ne zaborave, ja sam se provela kao za sve pare uz tvoje pevanje - rekla je Zorica.

- Moraš da ispraviš to nazalno pevanje, i da biraš pesme koje ti odgovaraju - rekla je Viki.

Nakon toga je Meris odabrao svog mentora:

- Ja bih se zahvalio na glasovima, ali ja bih radio sa Viki, ona je meni super. Plašim se šta bi mi Bosanac rekao - rekao je Meris.

- Ja smatram da je Bosanac pravi mentor za tebe, ali ja ću raditi sa tobom i drago mi je baš - rekla je Viki.

- Što nisi mene uzeo? - upitala je Zorica.

- Što ga dirate - rekla je Viki.

- Mene zanima što nije mene uzeo, mi ćemo glasati za njega - rekla ej Zorica.

- Ako mene maltretiraš nemoj da diraš kandidate - rekla je Viki.

- Jako si prosta, sram te bilo - nastavila je Zorica.

- Ja sam imao želju da radim sa Viki još u jednom drugom takmičenju - dodao je kandidat.

- Jako me je zadovoljio njegov odgovor - rekla je Zorica.

- Ne možeš tako, Zorica ima pravo da pita šta želi, ispada da ona maltretira decu, to je perfidno - rekla je Jelena.

- Ne može da kaže da ne gleda u mene jer oni glasaju za njega - dodala je Viki.

- On nije dete, to što si rekla Viki je prefidno - dodala je Jelena.

Autor: N.B.