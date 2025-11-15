TREBA DA TE JE SRAMOTA: Žestok rat Viki i Zorice oko kandidata iz Sarajeva, pljušte prozvike (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!
Nakon što je Meris Karamustafić izabrao Viki Miljković za mentora u večerašnjoj emisiji "Pinkove zvezde", došlo je do sukoba između Viki i Zorice Brunclik.
- Što nisi mene uzeo? - upitala je Zorica.
- Što ga dirate - rekla je Viki.
- Mene zanima što nije mene uzeo, mi ćemo glasati za njega - rekla ej Zorica.
- Ako mene maltretiraš nemoj da diraš kandidate - rekla je Viki.
- Jako si prosta i treba da te bude sramota tih reči, ja ne maltretiram kandidate, ja sam lepo pitala što mene nije izabrao - nastavila je Zorica.
- Ne možeš tako, Zorica ima pravo da pita šta želi, ispada da ona maltretira decu, to je perfidno - rekla je Jelena.
- Ne može da kaže da ne gleda u mene jer oni glasaju za njega - dodala je Viki.
Detaljnije u nastavku.
Autor: N.B.