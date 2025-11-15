AKTUELNO

TREBA DA TE JE SRAMOTA: Žestok rat Viki i Zorice oko kandidata iz Sarajeva, pljušte prozvike (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao!

Nakon što je Meris Karamustafić izabrao Viki Miljković za mentora u večerašnjoj emisiji "Pinkove zvezde", došlo je do sukoba između Viki i Zorice Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što nisi mene uzeo? - upitala je Zorica.

- Što ga dirate - rekla je Viki.

- Mene zanima što nije mene uzeo, mi ćemo glasati za njega - rekla ej Zorica.

- Ako mene maltretiraš nemoj da diraš kandidate - rekla je Viki.

- Jako si prosta i treba da te bude sramota tih reči, ja ne maltretiram kandidate, ja sam lepo pitala što mene nije izabrao - nastavila je Zorica.

- Ne možeš tako, Zorica ima pravo da pita šta želi, ispada da ona maltretira decu, to je perfidno - rekla je Jelena.

- Ne može da kaže da ne gleda u mene jer oni glasaju za njega - dodala je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.

