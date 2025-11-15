DIGAO JELENU NA NOGE: Sanjin iz Bosne raspametio Karleušu, ona oduševljena: Nebo mi se osmehnulo, BIĆEŠ ZVEZDA! (VIDEO)

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Usledio je nastup takmičara koji se zove Sanjin Draganović iz Bosne i Hercegovine, a on se predstavio pesmom Ace Pejovića "Da si tu", a nakon prve pesme on je dobio glas Jelene Karleuše.

Nakon toga on se predstavio pesmom Dada Polumente i dobio glas Zorice Brunclik, koja je povukla glas zbog Jelene koja je sve vreme igrala uz njegov nastup.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija:

- Ja sam mu dala podršku, a kada je Jelena rekla da ima ideje sa njim sve vreme - rekla je Zorica.

- On je bio u Sarajevu na audiciji, bio si top tada, a drago mi je što je dobio mentora - rekao je Desingerica.

- Ti se baviš muzikom ? - upitala je Jelena.

- Ne, ja radim na intenzivnoj nezi - rekao je Sanjin,

- Ti si dečko rođen da budeš zvezda, dobar si frajer, super izgledaš, pravi si dasa, i bićeš velika zvezda - rekla je Jelena.

- Dečko moraš naučiti da pevaš, ali na sceni izgledaš top - rekao je Bosanac.

- Šta on nema talenat za pevanje? - upitala je Jelena.

- Jelena i ti imaš talentat za pevanje, ali to nije bitno, sa dečkom treba da se radi. - rekao je Bosanac.

Autor: N.B.