AKTUELNO

Domaći

Denis iz Niša zakazao: Desingerica i Bosanac zaratili oko romske muzike, Jelena šokirana da nije dobio nijedan glas (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Naredi nastup bio je od Denisa Tošića koji se predstavio pesmom Džeja Ramadanovskog "Dunav", ali nije dobio glasove.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga je zapevao pesmu Čokolada, ali ni nakon izvođenja te pesme nije dobio nijedan glas.

U nastavku pogledajte njegov nastup.

Usledili su komentari žirija. 

- Najveći problem, je to što pojedini pevači imaju potrebu da prepevaju original. Ona prva pesma je skandalozna, začinio si je previše, a druga pesma nisi se snašao. - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidi se da je to tvoj maniri i fazon, ali bilo je neubedljivo, ne gaziš po tonovima, samo ih čačneš,a to nije dobro - rekla je Viki.

- Romski pevači koji su jako talentovani, i vole ukrase, ali mi volimo realnu pesmu. Za mene je šokantno da nemaš nijedan glas - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da nisi preterivao sa tim ukrasima, ja volim to u romskoj muzici gde se preteruje sa ukrasima - rekao je Desingerica.

- Previše improvizacije je bilo - dodao je Bosanac.

- Ti si dečko isekao strofu i ubacio refren - dodao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi ostajemo pri ne ovog puta, meni je bilo jako mlako - rekao je Ognjen.

Autor: N.B.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Ubila ga trema: Konstantin iz Novog Sada razočarao žiri, Zorica mu poručila samo jedno (VIDEO)

Domaći

DIGAO JELENU NA NOGE: Sanjin iz Bosne raspametio Karleušu, ona oduševljena: Nebo mi se osmehnulo, BIĆEŠ ZVEZDA! (VIDEO)

Domaći

Da li je to njegov maksimum?! Peca Petaković otvorio večerašnju emisiju, uporedili ga sa Rođom Raičevićem, a evo ko će mu biti mentor (VIDEO)

Domaći

TOLIKO SI PROSTA, SRAM TE BILO! Zorica Brunclik urnisala Viki Miljković, ona joj odbrusila: To možeš KOD KUĆE, meni ne! (VIDEO)

Domaći

Njegov glas ih je oduševio, ali mu nisu dali glas: Aleksandar iz Beograda dobio šansu od produkcije, Desingerica urgirao (VIDEO)

Domaći

NA STARTU ŽESTOKO: Elsan Pilica oduševio žiri pesmom Sinana Sakića, Desingerica prvi dao glas, a Jelena ostala u šoku njegovim izborom mentora (VIDEO)