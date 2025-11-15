Denis iz Niša zakazao: Desingerica i Bosanac zaratili oko romske muzike, Jelena šokirana da nije dobio nijedan glas (VIDEO)

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Naredi nastup bio je od Denisa Tošića koji se predstavio pesmom Džeja Ramadanovskog "Dunav", ali nije dobio glasove.

Nakon toga je zapevao pesmu Čokolada, ali ni nakon izvođenja te pesme nije dobio nijedan glas.

U nastavku pogledajte njegov nastup.

Usledili su komentari žirija.

- Najveći problem, je to što pojedini pevači imaju potrebu da prepevaju original. Ona prva pesma je skandalozna, začinio si je previše, a druga pesma nisi se snašao. - rekao je Bosanac.

- Vidi se da je to tvoj maniri i fazon, ali bilo je neubedljivo, ne gaziš po tonovima, samo ih čačneš,a to nije dobro - rekla je Viki.

- Romski pevači koji su jako talentovani, i vole ukrase, ali mi volimo realnu pesmu. Za mene je šokantno da nemaš nijedan glas - rekla je Jelena.

- Ja mislim da nisi preterivao sa tim ukrasima, ja volim to u romskoj muzici gde se preteruje sa ukrasima - rekao je Desingerica.

- Previše improvizacije je bilo - dodao je Bosanac.

- Ti si dečko isekao strofu i ubacio refren - dodao je Desingerica.

- Mi ostajemo pri ne ovog puta, meni je bilo jako mlako - rekao je Ognjen.

Autor: N.B.