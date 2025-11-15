Zbog njega će izbiti rat u žiriju: Aldin iz Bosne oduševio žiri, Jelena ga nazvala šumskim patuljkom, on sve bacio u trans izborom mentora (VIDEO)

AKTUELNO

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Usledio je nastup sledećeg kandidata Aldina Huremovića koji dolazi iz Bosne i Hercegovine. Prva pesma kojom se Albin predstavio bila je od Ace Pejovića "Ne pitaj".

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga zapevao je pesmu "Crna ruža" od Halida Bešlića, te je dobio glasove od Viki Miljković, Zorice Brunclik i Desingerice, te je usledio glas i Jelene Karleuše.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija. 

- Ja sam glasao pa sam povukao glas, ima ovde dobrih mentora, i biće sve kako treba. Divan si, pravi si predsavnik te predstave muzike, predobar si - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja bih se složio sve sa Bosancem - rekao je Desingerica.

- Sve je bilo perfektno, svaka čast - rekla je Viki.

- Sve sam rekla čim sam glasala za tebe - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jako si dobar pevač, izgledaš tako kako izgledaš, ti meni izgledaš kao dobri šumski patuljak, sladak si kao dobri dabar, ali da bi bio zvezda, to mora još da se radi. a zbog tvog izbora mentora će izbiti rat - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Voleo bih da radim sa Viki Miljković - rekao je kandidat.

