AKTUELNO

Domaći

IPAK DOBIO NOVU ŠANSU: Lazar iz Beograda šokirao žiri stavom, Karleuša mu postavila neumesno pitanje, on se opustio i napravio HAOS u studiju (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Usledio je nastup Lazara Stamenić iz Beograda a ima 31.godinu. On se predstavio pesmom "Polomio vetar grane" od Marinka Rokvića.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga on je zapevao pesmu Samo mene volela si lažno od Šabana Šaulića, ali glasova nije bilo.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

- Bajo ti dobro pevaš, ali ti je kretanje sirotinjski - rekao je Desingerica.

- Ja imam veliku tremu - dodao je kandidat.

- Je l vežbaš kod kuće ispred ogledala, je l vežbaš go ili? - upitala je Jelena.

- Ja pevam pod tušem - rekao je kandidat.

- I ja pevam, ali moram da ti kažem da si dobar pevač, lepo pričaš, jako se čudno ponašaš. - rekal je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako vam se čini pevanje? - upitao je kandidat.

- NIje ti loše pevanje, ali ne gleda se to tako - rekla je Jelena.

- Meni se ne dopada raspravljanje sa žirijem, ali za tvoje dobro, mogao si da pitaš nakon svega ovoga, ali nisi, ne sviđa mi se to - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Daćemo ti drugu šansu, spremi se - rekao je Ognjen.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Ubila ga trema: Konstantin iz Novog Sada razočarao žiri, Zorica mu poručila samo jedno (VIDEO)

Domaći

Zbog njega će izbiti rat u žiriju: Aldin iz Bosne oduševio žiri, Jelena ga nazvala šumskim patuljkom, on sve bacio u trans izborom mentora (VIDEO)

Domaći

Denis iz Niša zakazao: Desingerica i Bosanac zaratili oko romske muzike, Jelena šokirana da nije dobio nijedan glas (VIDEO)

Domaći

DIGAO JELENU NA NOGE: Sanjin iz Bosne raspametio Karleušu, ona oduševljena: Nebo mi se osmehnulo, BIĆEŠ ZVEZDA! (VIDEO)

Domaći

Da li je to njegov maksimum?! Peca Petaković otvorio večerašnju emisiju, uporedili ga sa Rođom Raičevićem, a evo ko će mu biti mentor (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Zorica (51) zapalila studio: Odabrala Viki za mentora, a evo koji član žirija je želi na kućim veseljima (VIDEO)