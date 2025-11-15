IPAK DOBIO NOVU ŠANSU: Lazar iz Beograda šokirao žiri stavom, Karleuša mu postavila neumesno pitanje, on se opustio i napravio HAOS u studiju (VIDEO)

U toku je najgledaniji muzički šou na našim prostorijma, Pinkove zvezde!

Usledio je nastup Lazara Stamenić iz Beograda a ima 31.godinu. On se predstavio pesmom "Polomio vetar grane" od Marinka Rokvića.

Nakon toga on je zapevao pesmu Samo mene volela si lažno od Šabana Šaulića, ali glasova nije bilo.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

- Bajo ti dobro pevaš, ali ti je kretanje sirotinjski - rekao je Desingerica.

- Ja imam veliku tremu - dodao je kandidat.

- Je l vežbaš kod kuće ispred ogledala, je l vežbaš go ili? - upitala je Jelena.

- Ja pevam pod tušem - rekao je kandidat.

- I ja pevam, ali moram da ti kažem da si dobar pevač, lepo pričaš, jako se čudno ponašaš. - rekal je Jelena.

- Kako vam se čini pevanje? - upitao je kandidat.

- NIje ti loše pevanje, ali ne gleda se to tako - rekla je Jelena.

- Meni se ne dopada raspravljanje sa žirijem, ali za tvoje dobro, mogao si da pitaš nakon svega ovoga, ali nisi, ne sviđa mi se to - rekla je Zorica.

- Daćemo ti drugu šansu, spremi se - rekao je Ognjen.

Autor: N.B.