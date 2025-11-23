Maja nakon deset godina ponovo zasijala na sceni Pinkovih zvezda: Oduševila žiri, dobila svih pet glasova, a evo koga je izabrala za mentora (VIDEO)

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Maja Milošević dolazi iz Jagodine i ima 36 godina. Maja je poznato lice Pinkovih zvezda, ona je pre 10 godina bila u finalu ovog takmičenja, a večeras se predstavila pesmom "Decenija" od Cece Ražnatović, a glas je dobila od Zorice Brunclik.

Nakon toga ona je zapevala pesmu od Done Ares "Ubila me tvoja nevjera". Usledili su glasovi od Viki Miljković i Jelene Karleuše i Desingerice i Bosanca, te je osvojila svih pet glasova.

Njena nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija:

- Bila je dobra večeras, sjajna želja, energija, ali nemoj da se opustiš zbog pet da - rekao je Desingerica.

- Prva pesma ti je bila niska, ali u drugoj si se lepo pokazala, imaš sve - rekla je Jelena.

- Maja je bila finalistkinja pre deset godina ovog takmičenja i super je - dodao je Ognjen.

- Ja sam joj dao podršku jer je znam i znam njenog drugara bubnjara, dobra si iskreno, ali možeš još - dodao je Bosanac.

- Bila si sjajna - rekla je Viki.

- Biram Jelenu Karleušu - rekla je Maja.

Autor: N.B.