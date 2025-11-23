AKTUELNO

Domaći

Maja nakon deset godina ponovo zasijala na sceni Pinkovih zvezda: Oduševila žiri, dobila svih pet glasova, a evo koga je izabrala za mentora (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Maja Milošević dolazi iz Jagodine i ima 36 godina. Maja je poznato lice Pinkovih zvezda, ona je pre 10 godina bila u finalu ovog takmičenja, a večeras se predstavila pesmom "Decenija" od Cece Ražnatović, a glas je dobila od Zorice Brunclik.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga ona je zapevala pesmu od Done Ares "Ubila me tvoja nevjera". Usledili su glasovi od Viki Miljković i Jelene Karleuše i Desingerice i Bosanca, te je osvojila svih pet glasova.

Njena nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija: 

- Bila je dobra večeras, sjajna želja, energija, ali nemoj da se opustiš zbog pet da - rekao je Desingerica.

- Prva pesma ti je bila niska, ali u drugoj si se lepo pokazala, imaš sve - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja je bila finalistkinja pre deset godina ovog takmičenja i super je - dodao je Ognjen.

- Ja sam joj dao podršku jer je znam i znam njenog drugara bubnjara, dobra si iskreno, ali možeš još - dodao je Bosanac.

- Bila si sjajna - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Biram Jelenu Karleušu - rekla je Maja.

Autor: N.B.

#Dragan Stojković Bosanac

#Dragomir Despić Desingerica

#Jelena Karleuša

#Ognjen Amidžić

#Pinkove zvezde

#Takmičenje

#Viki Miljković

#Zorica Brunclik

POVEZANE VESTI

Domaći

Doroteja oduševila Desingricu: Dobila mentora, a onda oduvala ceo studio kada je zapevala čuvenu pesmu akapela (VIDEO)

Domaći

Igor iz Linca podelio žiri: Viki i Desingerica mu zamerili jednu stvar, a od Zorice dobio zagrljaj nakon što ju je izabrao za mentora (VIDEO)

Domaći

Denijal (18) ostavio žiri bez teksta: Zorica mu zamerila jednu stvar, a za mentora odabrao Jelenu Karleušu (VIDEO)

Domaći

Rebeka Iva iznenadila žiri: Svojim stajlingom ostavila bez teksta, a izborom mentora sve ŠOKIRALA (VIDEO)

Domaći

Ana Jokić zapalila scenu: Svojim nastupom ostavila žiri bez daha, Jelena joj poručila: PINKOVA ZVEZDA JE ROĐENA (VIDEO)

Domaći

Vedad iz Sarajeva će ovaj nastup pamtiti do kraja života: Nakon što je izabrao mentora saznao da je POSTAO OTAC (VIDEO)