VEĆ NA POČETKU POSTAVIO DOMAĆI ZADATAK! Denijal Skender oduvao sve, ostavio ŽIRI BEZ DAHA (VIDEO)

Prvi takmičar koji se večeras predstavljao na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" bio je Denijal Skender, koji je izveo pesmu Al Dina "Kopriva", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoju drugu numeru on je odabrao pesmu "Da li znaš", koju u originalu izvodi Đani. On je dobio sva četiri "Da" i prošao direktno u naredni krug.

- Mora se primetiti da si se uskladio s bojom sa svojom mentorkom, kad ste stali jedno pored drugog, baš je izgledalo kao da ste se dogovorili. Mislim da si za prvu pesmu trebalo da uzmeš višu intonaciju, prvi deo ti je bio nizak, osetilo se da možeš mnogo više da otpevaš. Što se druge pesme tiče, lepo je to bilo, malo si bio nesiguran, ali te pamtim iz prvog kruga i znam da zaslužuješ da ideš u treći direktno - rekla je Zorica.

- Meni je bilo dobro, kulturno, nije bilo baš mega, ali nije da ne dam glas. Uživaš u onome što radiš, složio bih se sa Zoricom, malo mi fali tu nasilja, da bude mega, ali u svakom slučaju nije bilo za ne - rekao je Desingerica.

- Vrlo si simpatičan, tvoj osmeh pleni, zaslužuješ da ideš dalje, ne znam da li je baš za četiri, ali drugi je krug, tako da srećno, ideš dalje - rekla je Viki.

