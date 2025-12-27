UVALILA SI SE, KAO DA NISI... Bosanac očitao Jeleni MUZIČKU LEKCIJU, ona priznala PORAZ (VIDEO)

Žestoko!
Nakon nastupa Denijala Skendera Desingerica je imao interesantno pitanje da mu Bosanac objasni svoju terminologiju.
- Bosanac šta je dinamički pokret, sve vreme pokušavam da to shvatim - pitao je Desingerica.
- Tempo u pevanju - dobacila je Jelena.
- To je ono što ja stalno trubim, kad je nisko to je tiho, a kad je visoko onda je jako. Dinamika je smena jakog i tihog - rekao je Bosanac.
- Nije to dinamika - rekla je Jelena.
- Dinamika ima veze sa snagom pevanja, dinamika je u pevanja. Između pijana i fortea - objasnio je Bosanac.
- Ljudi nemate pojma, ne pričajte, Bosanac je u pravu - dobacila je Viki.
- Jelena uvalila si se, kao da nisi svirala flautu, na čemu si danas, aman - pitao je Bosanac.
- Ok, sad idem da guglam - rekla je Karleuša.
Autor: R.L.