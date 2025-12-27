AKTUELNO

Domaći

UVALILA SI SE, KAO DA NISI... Bosanac očitao Jeleni MUZIČKU LEKCIJU, ona priznala PORAZ (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Žestoko!

Nakon nastupa Denijala Skendera Desingerica je imao interesantno pitanje da mu Bosanac objasni svoju terminologiju.

- Bosanac šta je dinamički pokret, sve vreme pokušavam da to shvatim - pitao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tempo u pevanju - dobacila je Jelena.

- To je ono što ja stalno trubim, kad je nisko to je tiho, a kad je visoko onda je jako. Dinamika je smena jakog i tihog - rekao je Bosanac.

- Nije to dinamika - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dinamika ima veze sa snagom pevanja, dinamika je u pevanja. Između pijana i fortea - objasnio je Bosanac.

- Ljudi nemate pojma, ne pričajte, Bosanac je u pravu - dobacila je Viki.

- Jelena uvalila si se, kao da nisi svirala flautu, na čemu si danas, aman - pitao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ok, sad idem da guglam - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bebica na žestokom udaru: Bora Santana prozvao Teodoru i njega, Terza očitao lekciju cimerima! (VIDEO)

Zadruga

HAOS U ELITI: Mića očitao lekciju Miljaninim bivšim momcima, ona završila u SUZAMA! (VIDEO)

Zadruga

TI SI NAJNEBITNIJA OSOBA U RIJALITIJU OVE SEZONE! Anđelo ne ostavlja Miljanu na miru, ona izgorela kao licna! (VIDEO)

Zadruga

Stavio si dvorsku ludu na mesto kraljice: Luka sasuo Terzi i Sofiji sve u lice, Mića im očitao brutalnu lekciju! (VIDEO)

Zadruga

Napeto do samog kraja ankete: Bebica održao takmičarima lekciju o neuljudnom ponašanju! (VIDEO)

Domaći

Leti ti tomahavk u obliku VERSAĆE SEKIRE! Bosanac i Jelena udruženim snagama napali Desingericu! Bukti rat u Pinkovim zvezdama (VIDEO)