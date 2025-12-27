Petnaestogodišnja Ivona Brnović POBRALA SVE SIMPATIJE! Žiri joj uputio ZLATNE SAVETE (VIDEO)

Direktno prošla u naredni krug!

Petnaestogodišnja Ivona Brnović sledeća je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda" i izvela pesmu Tijane Bogićević "Hajde onda ništa". Njena mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu Jelene Tomašević "Vertigo". Ona je dobila sva četiri "Da" i otišla direktno u treći krug.

Njen nastup možete pogledati u nastavku.

- Neosporno da je ona jedan zapažen kandidat još iz prvog kruga, Viki je sa tobom napravila fin iskorak ka boljem pevanju, e sad, reći ću nešto što verovatno svakom kandidatu govorim, i svi će reći kako sam dosadan, ovo je drugi krug i ja cenim pre svega ono što bi trebalo da oplemeni treći krug. Prva pesma, jako je fino nijansirano ali ne dovoljno srednjak pesme povezan sa refrenom. Ono što je forte, nije nekontrolisano jako pevanje, treba da se iznijansira. Ovo je jako dobro, ali ko je dobar treba mu posvetiti pažnju da bude bolje. U drugoj pesmi si suviše blago pevala, važno ti je samo da izvučeš visinu, ostalo ti nije bitno. To mentorka da ti popravi i biće top - rekao je Bosanac.

- Jako je teško da komentarišemo i da komuniciramo sa vama decom, kao što bi komunicirali sa odraslim kandidatima. Tvoj neosporni talenat je samo talenat, tvoj izraz lica nije pratio tvoj talenat, energija, pokret tela nije pratio tvoj talenat. Ti si velika pevačica i velika zvezda, nadam se, samo pod jednim uslovom, da tvoje lice prati ono što pevaš. Pevači su i glumci. Ti si obe pesme od početka do kraja pevala sa istim izrazom lica, kao da čekaš da ti profesorka matematike uđe i kaže ti da si iz kontrolnog dobila keca. Ovo je igra velikih igrača. Ako ovako budeš nastavila, da fantastično pevaš, ali bez grimase, bez pokreta tela, makar da glumiš, molim te, ako usvojih imaćeš svaki put od mene glas. Ako ne usvojiš, nama takva takmičarka ne treba - rekla je Jelena.

- Složio bih se sa Bosancem da je za drugu pesmu bilo više kod nekih tonova. Složio bih se sa Jelenom što se tiče izraza lica, ali opet je imala više pokreta nego ono tvoje drvo Zorice. I tvoj kandidat je bomba vokalno. Ona misli da ja imam lično nešto protiv nje. A je l' znaš ti Zorice da Nevena drži pozadinu na telefonu sa tvojim naočarima i sa mnom - rekao je Desingerica.

- Mila, da ti kažem nešto, sigurna sam da ni jedan mentor ne kaže da gledate u pod, mi smo fokusirani na ono što pevate - navela je Zorica.

- Ja sam fokusiran na sve, ostajem sa kandidatima do dva ujutru, ja se dajem kompletno - rekao je Despić.

- Ispada da se Viki i ja ne posvećujemo uopšte. Ti si talenat, sve što su ti rekli poslušaj - rekla je Brunclikova.

- Ima jedna zamka, gde ovako devojčice koje su maloletne pevaju pesme sa zrelim ljubavnim tekstovima, i plašim se da to što se tražilo od njih, taj pokret, ne ode u nešto što bi bilo neprijatno - naveo je Bosanac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

