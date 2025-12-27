AKTUELNO

Imitiraću ovu spodobu ćelavu! Desingerica svim silama branio svog kandidata, Bosanac ZAGRMEO (VIDEO)

Nova svađa "oca" i "sina".

Nino Vasić bio je naredni takmičar ove večeri. On je za svoje predstavljanje odabrao pesmu "Boli me što me ne voliš" koju izvodi Đani. Njegov mentor je Dragomir Despić Desingerica.

Druga pesma koju je otpevao bila je numera DJ Krmka "Celo selo šmrče belo". On je dobio dva "Da" od Viki i Karleuše, i dva "Ne" od Zorice i Bosanca.

Njegov nastup možete pogledati u nastavku.

- Je l' si ti bolestan? Čuje se to u tvom pevanju, intonaciju si birao zato što si prehlađen, nije to bilo tačno, nije bilo ubedljivo, a da ti iskreno kažem u prvoj pesmi si mnogo gusaka pustio. Više sreće drugi put - rekla je Zorica.

- Najrađe bih rekao da se slažem sa Zoricom, neosporno da si muzikalan, bolestran si, vrlo si vešt u izvlačenju visokih tonova, to je dobar štos. Što se tiče druge pesme, malosutra bih ti dao glas, strofu nisi sastavio, uopšte nisi strofu otpevao, samo si čekao drži-prži. Kako je moguće da nisi naučio tri tona u strofi. Hajde otpevaj - rekao je Bosanac, a nakon što je takmičar otpevao, on se pobunio:

- Nije tačno, ja to mogu otpevati, ja sam pevač, sad ću imitirati ovu spodobu ćelavu. Izvini, ljubi te Bosanac. Nije, molska je pesma, a ne durska, ćao - naveo je Bosanac.

- Meni se večeras kod tebe dopala ta tvoja vedrina, taj tvoj osmeh, ta pozitiva koju ti nama pružaš. Dopao mi se i tvoj izbor pesama. Sviđa mi se kako je to Despić sa tobom postavio, on iz vas izvuče nešto drugačije, nešto što nas privlači, i repertoar i pojava, i šou mi je bio dobar - rekla je Viki.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

