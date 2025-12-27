Ovo nije 'Pinkov RUČAK', nego 'Pinkove zvezde'! Desingerica doveo Bosanca do TAČKE PUCANJA, on napustio žiri (VIDEO)

Haos!

Nakon što je Milorad Vasić završio svoj nastup i dobio samo jedno "Ne" od Desingerice, došlo je do žestoke rasprave izmađu Despića i Bosanca, tako da je Bosanac u jednom trenutku i napustio svoju stolicu.

- Imala je Zorica prilike da radi sa kandidatom, imala si situaciju, čovek ti izađe, ti mu kažeš: "Alo, buđavi, šta gledaš u pod, gledaj u oči", ja bih mu rekao t*ki, nećeš proći - rekao je Desingerica.

- On je pevački bio na nivou, pevački je trebalo da dobije glas, i u drugom krugu se bez ikakve potrebe daje komentarisanjem na značaju, suviše je rano da bismo očekivali nešto što bi tek trebalo da dođe, mi se trudimo da izvučemo pevača na scenu. Dosta, ti si pevački bio bolji od prvog kandidata, ali smo u prošloj emisiji gde smo zbog atmosfere častili momka da prođe u naredni krug, napravili grešku. Zato ćemo sada prvo da vidimo pevanje, pa ćemo posle napraviti da praviš kolut napred, kolut nazad. Drugo, ovo nije kafana, ni klub niže vrste, ima skupih kafana gde takvi treba da pevaju dok gospoda ruča za skupe novce - rekao je Bosanac.

- Jedino što iza piše "Pinkove zvezde", a ne "Pinkov ručak" - rekao je Desingerica.

- Ti ovde samo gostuješ kao performer, a ne kao pevač - dodao je Bosanac.

Bosanac je nakon ovog komentara ustao sa svoje stolice i napustio mesto.

- U prvom krugu je Desingerica glasao za njega, a i tad je gledao u pod - rekla Zorica.

Autor: R.L.