Jelena uporedila Desingericu sa DJ Krmkom, on izgoreo: Meni je Karleuša EVOLUCIJA Didi Džej! ONA POČELA DA PSUJE (VIDEO)

Krš i lom!

Nakon što je Nino Vasić završio svoj nastup pesmom DJ Krmka, došlo je do žestokog verbalnog obračuna između Jelene Karleuše i Dragomira Despića Desingerice.

- Meni si ti bio zanimljiv. Ja moram da pitam da li vi tako dobro živite, da svi imate viška kilograma, molim vas prestanite da jedete, želim da svi budemo gladni, ima raznih aktivnosti koje možeš da radiš osim da jedeš. Pod dva, predivan osmeh, mnogo si sladak, da si mršav, znaš kakav bi frajer bio. U prvoj pesmi se video raskoš talenta, a druga pesma uopšte nije naivna za pevanje. DJ Krmak je jedna muzička prevara kao i Despić, jer zvuči kao sprdnjica, a zapravo je ozbiljan muzičar i ozbiljno pevanje - rekla je Jelena.

- Ne možeš da upoređuješ nasilje sa sprdnjom, ja sam malo jači gas, uporedila si. Ne možeš da uporediš mene koji sam ličnost, a on je ličnost za cvećaru. Ja sam nešto šesnaesto ne može da se poredi. Meni je Jelena evolucija Didi J - rekao je Desingerica.

- Ne s*ri, sad ga pretera. Ja sam htela da te pohvalim, nemoj da vređaš. Zašto je tebe uvredilo poređenje sa DJ Krmkom, ja sam vas uporedila po predrasudama, muzičkim, da ne valja, da je lako, da je sprdnja, a nije, jer ne bi bilo uspešno - rekla je Karleuša i dodala:

- Ta druga pesma trebalo je da bude sa više nasilja. I u pevačkom smislu je nisi dobro odradio, i u smislu energije nije bilo dovoljno. Zbog prve pesme evo ti glas, zbog kilograma više nećeš dobiti glas od mene, sledeći put kad te vidim, bar deset kilograma manje - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.