Smorio sam se, kao da sam u vikendici na Ralji: Borka Erceg USPAVALA Jelenu i Desingericu (VIDEO)

Zorica je bila uz nju!

Borka Erceg naredna se predstavila večeras i to sa pesmom Zorice Brunclik "Celog života žalim za tobom", a njena mentorka je upravo Zorica.

"Jedini čovek bio si za me" koju u originalu izvodi Branka Stanarčić bila je druga pesma sa kojom se Borka predstavila. Ona je dobila dva "Ne" od Jelene i Desingerice, i dva "Da" od Viki i Bosanca.

Njen nastup možete pogledati u nastavku.

- Borka, meni se dopao tvoj odabir pesama, ja volim to, iako ne pevam te tvrde narodnjake, ali ja volim ovo, sve si stilski otpevala kako treba. Te neke finese, ukrase, mislim da su Zorica i Kemiš dobro uradili sa tobom. Malo je trebalo više energije, malo prisutnije, ali ne možemo svi da budemo fajteri, da udaramo, meni se sve u svemu dopalo - rekla je Viki.

- Izbor pesama je dobar, moram priznati lep. Glasao sam jer nemamo tvrdih narodnjaka i mislim da je potrebno da budeš u takmičenju, da se sluša za one što znaju šta je muzike. Bilo je to dosta mlako, da budem iskren. Uzela si dve pesme gde tvoja mentorka šije, pa rašiva, pa opet zašiva, upropasti u pozitivnom kvalitetu. Druga pesma, malo si se ušuškala, valjda će doći kraj. Opusti se, apelujem da se vidimo i sledeći krug. Zamolio bih nešto, ako može da ovu prvu pesmu Zorica zvekne uz ovu tvoju originalnu matricu, pa šta bude - rekao je Bosanac.

- Ne bih - rekla je Zorica.

- Ti si večeras pokazala zašto sa 45 godina nisi uspela u ovom poslu i zašto nisi neko za koga se zna. Ti Zorice imaš 70 godina, ja tebe posmatram kao fenomen, ali ono što je meni fascinantno je kako ti izgledaš i kakvu energiju imaš sa 70 godina. Ti sada stojiš pored nekog ko ima 45, i pravi si pokazatelj šta Borki fali, energija i nešto što ne dopire do nas. Tužno je što si tako veliki talenat, ja nisam osetila ama baš ništa, to je razlog što nisi zvezda i što nećeš biti zvezda. Ne osećam te, e to je jedina moja zamerka - rekla je Jelena.

- Meni je dosadno, upucavački, okej mi je da jedem, da mi neko donese pečenje, ovo je takmičenje, treba mnogo više ljudi da uživa, meni bilo dosta dosadno, smorio sam se, kao u Ralji na vikendici, pegla radi, roka nešto, ali ništa - rekao je Desingerica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

